辛龍喪妻5年罕露面！親揭「1消息」嗨翻歌迷

娛樂中心／王靖慈報導

因愛妻劉真的離世，辛龍神隱歌壇多年。如今53歲的他正式宣布復出，並於今（2）日在臉書上貼出全黑酷帥照，向粉絲問候「好久不見嘍～！」，並預告接下來將會出席尾牙與公開活動，這讓許多期盼已久的歌迷都興奮表示：「終於能再聽你唱歌了！」。





辛龍以全身黑色系的俐落穿搭，帥氣地坐在沙發上，氣場十足。（圖／翻攝自「辛龍 Shin Lung」臉書）





辛龍在今（2）日個人臉書上發文並附上自己近況照，開頭辛龍就用一句「好久不見嘍～！」向粉絲久違打招呼，並興奮透露自己準備再次站上舞台，預告將參與公開活動和尾牙演出。畫面中的他坐在沙發上，從外套到褲子、鞋子全是黑色系，辛龍依然留著標誌性鬍子，整個人散發沉穩又帥氣的氛圍。他右手比出YA、頭微微低著，但還是不難看出好心情，讓粉絲難得看見他久違回歸的狀態。

紛絲看到辛龍回歸紛紛感到相當開心。（圖／翻攝自「辛龍 Shin Lung」臉書）





貼文一出，留言區立刻被大量粉絲湧入，大家紛紛喊著：：「終於能再聽你唱歌了」、「太棒了！期待復出」、「太棒了～歡迎回來⋯」、「因該走出來了，見見大家」、「一樣的你一樣的帥，一樣的鬍鬚」，更有粉絲激動示愛：「辛龍兄，我們都愛你！」多年來關心他的粉絲，看見他走出傷痛、願意重新回到舞台，都感到欣慰。













辛龍（左）自愛妻劉真（右）離世後，已經很久沒回歸螢幕前。（圖／翻攝自「辛龍 Shin Lung」臉書）





回顧先前，辛龍曾在節目中透露，愛妻劉真逝世5年來他都沒有新對象，心裡對劉真的愛依然深沉。甚至在劉真住院時，他曾問醫生「能不能用我的心臟換她的」，深情程度令人動容，在辛龍心中始終把劉真視為生命中最美的存在。他也分享過自己當年花50元買樂透就中了1.2億頭獎的故事，並笑說：「都是劉真帶來的好運」，字裡間洋溢著對妻子的浪漫與愛意，如今再度回歸大眾眼前，讓大家也都為辛龍感到高興。





