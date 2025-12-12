辛龍喪妻5年見劉真入夢 悲喊「我不知要走去哪」

【緯來新聞網】辛龍失去愛妻劉真消失在演藝圈，睽違5年今（12日）現身尾牙活動，演出後接受訪問，這是5年來首次面對媒體，透露有夢過劉真，「夢見她在我生命中漂漂亮亮的出現，漂漂亮亮的自然飛到其他世界去」。他以前每個月22日都會和劉真過「雙雙節」，現在也會買個小蛋糕和女兒一起過，生活上多點樂趣，讓女兒感受到家庭的愛。

辛龍不知要走去哪。（圖／娛樂中心攝）

辛龍因喪妻之痛沉寂5年，不少人擔心他是否走出痛苦，他直言：「這5年當中，我專心把女兒、家庭照顧好，把最喜歡的音樂做好，並沒有能不能走出來這件事，當然很多朋友說要我走出來、走出來，我不知道要走去哪裡，走去便利商店還是走去菜市場買菜，沒有一個方向。」



提到寶貝女兒霓霓，現階段非常喜歡畫畫、外星人跟恐龍，對時尚頗有興趣，會指導他的穿著，他笑說：「她現在想學、想做什麼，以她喜歡的去發展，我把我自己的音樂做好。」終於打起精神復出，有請劉真保佑一切順利？他笑答沒有：「我不會太往這個方向去想，我不知道她現在怎麼想，可能在哪個星球吧。」

