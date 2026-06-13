辛龍帶愛女登郵輪驚喜開唱！陳美鳳自宮3首讓出舞台
「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳日前率王瞳所屬的霸氣樂團及陳謙文，一起登上麗星郵輪探索星號「星光演唱會」演出，當晚陳美鳳突宣布有「大彩蛋」，帶著女兒進行郵輪親子假期的辛龍以神秘嘉賓之姿被邀上台，除了獻出招牌模仿秀，還獻唱〈愛情釀的酒〉，將現場氣氛推向最高潮，成為整場秀的大亮點之一。
當晚陳美鳳的演出時間原定30分鐘，為了邀請辛龍上台同樂，她坦言「自宮」了3首歌。原本辛龍上台時笑說時間寶貴、他打個招呼就好便要下台，但陳美鳳笑說「不行，我一定要把時間讓給他」，並解釋兩人這次同台機緣，是她接到郵輪演出工作後，因兩人共同的好友喜歡搭郵輪度假，就邀了辛龍一起來玩。辛龍笑說：「於是我就來到了船上，知道美鳳姐是主秀，覺得要standby、準備一下，就準備了監聽耳機。」
辛龍透露自己是第一次上郵輪，且是帶女兒同行，「這幾天親子關係，對我來說是很美麗的回憶」。陳美鳳也說，郵輪很適合全家大小一起出來度假，她自己也帶了大哥、大嫂與姊姊、妹妹4個家人同行度假。
陳美鳳細說跟辛龍的小小革命情感，「他像我弟弟一樣，幾年前，我們曾一起去海外（美國）宣慰僑胞，一去就是最長一個多月，每天相處，建立了不一樣的情感，他真的很有才華，常聽他唱很多歌，模仿時就好像歌手本人來到現場。我認識時他還是單身⋯⋯」，愛妻劉真於6年前病逝的辛龍一聽，自己接了地獄哏「我現在也是單身」，陳美鳳繼續對著他說「現在有個小寶貝陪你，好幸福」，「他說陪小孩成長的親子時光不要錯過，知道我在這裡演出，他特別來，而且很有心，從台北就帶著鑽石監聽耳機來了，連伴唱帶都帶來了，準備得超專業」。
辛龍則接話，「妳這樣講我會緊張，這次我帶女兒上船，第一天晚上就有台北記者朋友打給我，說這艘船上總共有10幾個記者、10幾家媒體，你跟你女兒絕對會曝光。其實女兒今天也在現場，怎麼跑也跑不掉。而且我坐在台下看，覺得這演唱會好像真的跟我很有緣份，『星光演唱會』，辛龍、光頭，所以我就一定要到台上來」，他公開請媒體手下留情，「要拍就拍我，跟她（指陳美鳳）就好，不要拍我女兒」。陳美鳳說，她自己也是第一次見到辛龍的女兒，知道他想保護女兒、擔心曝光，她跟他說「淡定莫慌，寧可不說也不能說謊」。
陳美鳳表示，他們是前一天才臨時確定辛龍也要上台，辛龍很有誠意地跟她說「姐，我可以上台跟你互動一下」，還開玩笑說「我準備了10首」，讓她笑回：「蛤？可是我只有30分鐘，霸氣有40分鐘，整場秀只有70分鐘，你唱10首歌，這樣我不好意思領錢」，她於是「自宮」、拿掉3首歌，「因為他來真的是彩蛋，帶動不一樣的氣氛，老闆賺到、觀眾也賺到」。
除了辛龍驚喜現身，整場70分鐘的演出同樣亮點不斷。陳美鳳與陳謙文的合唱組曲還特別合唱風靡全球的洗腦神曲〈APT.〉，展現年輕活力。不過這次郵輪演出採用卡拉帶形式，沒有現場樂隊伴奏，讓習慣秀場規格演出的陳美鳳直呼有些不習慣。一旁「霸氣樂團」主唱于浩威熱情表示：「沒關係，鳳姐我們下次再一起表演，我們霸氣樂團Keyboard給妳用。」Keyboard手王瞳笑說：「先把歌單開給我，我練個…一年可以嗎？」
陳美鳳此行不時被郵輪旅客認出、要求合影，親切的她來者不拒，「當藝人，有人要跟我拍照，那是何等榮幸，我不會覺得不方便。方便嗎？超方便」，不少人開心直呼這次度假光是能看到陳美鳳本人還有她的現場演出就「賺到了」，加上還有王瞳領軍的霸氣樂團、陳謙文，以及「驚喜大彩蛋」辛龍一連模仿張學友、王傑、余天、姜育恆、以及齊秦、費玉清、周華健等巨星、凌風、張宇等巨星，根本「賺很大」。
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