辛龍復出不回頭！吳宗憲一句話「各走各的賽道」劃清界線

辛龍正式宣布回歸歌壇，並簽下新東家展開新階段。（圖／翻攝自辛龍FB）

歷經多年沉潛，辛龍正式宣布回歸歌壇，並簽下新東家展開新階段。外界關注他是否與昔日老闆吳宗憲再度合作，對此吳宗憲態度淡然，直言彼此「各走各的賽道」，為雙方關係劃下清楚界線。辛龍近日透露已與新經紀公司簽約，準備重新投入音樂創作，復出首波將推出〈春暖花開〉與〈一夫當關〉兩首新作。辛龍表示，待新歌MV完成後，才會陸續安排通告宣傳，公司也正在討論演唱會計畫，但相關時程尚未確定。

對於外界關心是否會與辛龍再度同台，吳宗憲日前受訪時表示，兩人私下仍有聯絡、互動如常，「不介意同台」，但也坦言辛龍此次復出「主要還是藝能界的東西比較多」，而自己「早就乘風揚帆而起，多一些時間往別的賽道去了」，等同表態不會再參與其復出規畫。

外界關注他是否與昔日老闆吳宗憲再度合作，對此吳宗憲態度淡然，直言彼此「各走各的賽道」，為雙方關係劃下清楚界線。（圖／資料照）

回顧過往，劉真離世後，吳宗憲曾以好友與經紀公司老闆身分，多次關心辛龍近況，也曾安排他參與公益演唱活動，希望協助他走出低潮、重返舞台。不過辛龍當時選擇婉拒所有工作，表示想過「半隱居」生活、專心陪伴家人，並在公益演出前夕臨時取消，讓吳宗憲罕見動怒，直言：「難道所有人都要求著他嗎？我的氣力一而鼓，再而衰，現在是竭，還要我講什麼？」。

吳宗憲當時也以「女朋友要走不用留，祝福你，她想在你身邊，她永遠都會在」作比喻，暗示不強留藝人、不計較違約金。隨後辛龍與經紀公司解約，攜家人移居台中，生活轉趨低調。如今辛龍簽下新公司、推出新歌，重新整理步伐回到舞台；吳宗憲則口頭祝福、不再介入，雙方關係不對立，卻已明確分道而行。未來是否還有機會再度同台，也成為辛龍復出後另一個備受關注的話題。

