辛龍復出引關注！失去劉真後真的走出來了嗎？媒體人一句話點破

娛樂中心／綜合報導

辛龍睽違5年復出受邀尾牙演出。（圖／記者鄭孟晃攝影）

相隔5年，辛龍終於再度現身復出，昨（12日）晚首度復出尾牙公開接受訪問，一舉一動引發外界關注。在愛妻劉真於2020年離世後，辛龍全面退出演藝圈，將生活重心轉回家庭與女兒身上，鮮少曝光。先前隨著他接受廣播訪問，接著出席活動，外界才意識到，這位曾在舞台上深情歌唱的男人，終於嘗試重新回歸人群中。

資深媒體人狄志為在社群臉書分享，他認為這5年間辛龍並非消失，而是選擇沉潛。將所有時間全心投注在照顧女兒與整理自己的人生狀態上。對於外界關心他是否「走出來」，辛龍回應顯得平靜卻沉重：「我不知道要走去哪裡，是走去便利商店，或是去買菜、去菜市場。」一句話，道出他並非振作高喊復出，而是在日常生活中，一步步找回站穩的方式。

辛龍辛龍並不是走出了傷痛，而是學會了「怎麼在痛裡繼續生活」（圖／翻攝自辛龍臉書）

昨晚辛龍參加公司尾牙活動，久違露面時，留著斑白鬍鬚、神情明顯消瘦，讓不少人心疼。他坦言，這五年其實都在「整理自己」，學習如何在失去之後繼續生活。如今重新開口唱歌，變得格外謹慎，並未高調宣告復出計畫，而是以極為克制的方式，慢慢回到工作現場。狄志為轉述，辛龍希望在心裡保留最美好的回憶，「希望她在我心裡，是美美的出現，美美的離開」，因此選擇不消費傷痛，也不讓悲傷成為舞台上的標籤。

談及感情與未來，辛龍依舊誠實。他曾直言，這一生「只愛過一次」，對婚姻不再抱有憧憬。對他而言，現階段最重要的，是陪著女兒長大，過簡單而安穩的生活。重新站上舞台，並不是代表放下，而是找到與痛共存的方法。

狄志為感性寫道，辛龍並不是走出了傷痛，而是學會了「怎麼在痛裡繼續生活」。這樣的復出，沒有喧鬧的宣傳，沒有煽情的包裝，卻格外真實。對許多人而言，辛龍的再次出現，不只是回到螢光幕前，更像是一種無聲卻堅定的重生。

