辛龍復出掀翻臉劉真爸媽內幕！遭爆要求簽合約 拒讓岳父母再見家人

辛龍（右）在劉真過世5年後近日宣告復出。資料照

辛龍沉寂多年近日重返舞台，他日前受邀為KPMG安侯建業集團活動登台演唱，一現身便獲得全場熱烈掌聲。這場演出不僅是他自愛妻劉真於2020年離世後，暌違整整5年再度公開演出，也被外界視為他正式宣告復出、回歸歌壇，備受各方關注。

傳出要求劉真爸媽簽署文件

然而，隨著辛龍復出，過去圍繞在劉真身後事安排的相關傳聞，也再次被外界翻出。據《鏡週刊》報導，熟悉情況的親友透露，辛龍與劉真父母的關係在劉真過世後急轉直下，不僅全家搬離台北，雙方互動也幾乎中斷，甚至未再讓劉真的父母與外孫維持聯繫，導致難以延續家人情誼。

另有消息指出，劉真離世後的第一個端午節，辛龍曾前往劉真父母家中聚餐，並帶著一份契約文件，向對方說明相關安排，內容大致為日後雙方不再往來，並請劉真父母簽署。自那次會面後，辛龍也未再讓家人與外公外婆接觸，雙方關係正式劃下句點。

媒人金佩姍也未再見過辛龍

親友轉述，劉真離世來得突然，加上網路上流傳不少不實謠言，讓辛龍在短時間內難以承受巨大衝擊。為了保護家人、避免更多紛擾，他選擇一肩扛下所有後果，逐漸與外界斷聯。兩年前，辛龍與劉真的媒人金佩姍也曾透露，辛龍早已搬家，幾乎「神隱、不見了」，僅在過年期間偶有簡短問候。

金佩姍坦言，因擔心勾起辛龍的傷心回憶，並不敢主動打擾，自劉真離世後雙方也未再見面，「很多事情不要去觸動心弦」。事實上，那段時間辛龍一直被外界形容遲遲走不出喪妻之痛，原本所屬的經紀公司「容易文創」官網上也不再出現他的名字，幾乎從演藝圈消失。

辛龍與劉真的往事近日再度受到關注。翻攝劉真臉書



