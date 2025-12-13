辛龍復出被發現「臉書刪光劉真照片」 他誠實曝主因

「國標舞女王」劉真5年前因心臟手術後恢復不良病逝，享年44歲，她的丈夫辛龍沉寂了5年，近日大動作復出推新歌並接尾牙商演。昨(12日)辛龍被問到為何臉書都刪光有關劉真的照片？他回應不想再給大家哀傷的感覺，有些東西放心中回憶就好。

辛龍昨復出唱尾牙，據《ETtoday星光雲 》報導，有眼尖網友發現他最近復出不僅更新了新單曲的相關影音，也將過去和劉真相關的影音都刪了，他解釋臉書有太多東西讓人看了很感傷，既然選擇再站出來，就不想帶給大家悲傷，還是希望給大家開心的能量。

至於還保留與任賢齊等人的照片，辛龍指出和任賢齊、小蟲等人這幾年都有保持聯繫，他們都是這幾年支持他的力量，兄弟情不在話下，他們也能體諒辛龍的情況；這幾年淡出演藝圈，辛龍說這次回歸最感動的是看到有網友說感謝他，因為他的勇敢讓粉絲也有力量，在寒冬中得到勇氣，讓他覺得復出這決定沒錯、很有意義。

辛龍昨也在臉書分享好友郭泰源幫他錄的影片，對方表示：「不管怎樣，很高興你已經踏出第一步，不管你的第一步、半步，你已經踏出來了，接下來你要走幾步，我就跟你走幾步」，可見兩人之間真摯友情。

