辛龍復出首度發聲！粉絲暖心鼓勵「唱進小巨蛋」 他感動狂回文致謝

記者趙浩雲／台北報導

辛龍受邀參加尾牙演出。（圖／記者鄭孟晃攝影）

歌手辛龍在愛妻劉真於2020年離世後，幾乎淡出螢光幕，將重心全放在照顧女兒身上，演藝工作也按下暫停鍵。相隔整整5年在臉書發文，親口宣告復出動向，短短一句話卻讓不少粉絲瞬間鼻酸。

辛龍在貼文中寫下：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著。」沒有過多修飾，卻道盡這段時間的沉澱與心境轉折，也被外界解讀為正式回歸音樂工作的訊號。

貼文曝光後，立刻湧入大批粉絲與圈內好友留言力挺，有人寫下「重生，辛龍，我不善言詞，只期待你的回歸」，也有人感性表示「等了你五年，終於等到這一天」，更有歌迷直言他的歌聲陪伴自己度過人生低潮，「一直聽，真的會落淚」。

辛龍在臉書分享復出心情。（圖／翻攝自臉書）

面對一則又一則真摯留言，辛龍也親自回應，對每一份鼓勵都不吝表達感謝，簡短卻誠懇地回覆「正能量，感謝」、「謝謝用心聽了」，字裡行間看得出他對支持者的珍惜與感動。

事實上，辛龍這5年來幾乎消失在演藝圈，直到近來才逐漸露面受訪，談及對音樂的重新整理與內心修復。他曾透露，這段時間並非「走出來」，而是學會與思念共處，也希望在女兒慢慢長大的過程中，重新找回屬於自己的舞台。

