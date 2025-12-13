辛龍復出鬆口「臉書刪光劉真照片」原因 嘆：看了會感傷

藝人辛龍在妻子劉真過世5年後宣布復出歌壇，並推出新歌〈春暖花開〉，同時接下尾牙商演，2日發文分享身穿黑色服裝、對著鏡頭比出手勢「YA」的照片，向粉絲喊話：「好久不見嘍！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」而他12日出席尾牙活動時，也談到「臉書刪光劉真照片」的原因。

辛龍與劉真過去相當恩愛。（圖／翻攝自劉真臉書）

根據《ETtoday新聞雲》報導，對於有網友發現辛龍的臉書粉絲專頁已刪除所有與劉真相關的照片和影音，他12日坦言自己不想再讓大家感受到哀傷的情緒，認為自己社群平台過去的內容可能容易勾起感傷回憶，既然決定重返舞台，就希望帶給大家正面的能量，希望把粉絲專頁調整成「能帶來好情緒的空間」。

辛龍2日分享近照。（圖／翻攝自辛龍臉書）

辛龍12日發文。（圖／翻攝自辛龍臉書）

辛龍12日也分享了一段好友郭泰源為他錄製的影片，郭泰源在影片中說：「不管怎樣，很高興你已經踏出第一步，不管你的第一步、半步，你已經踏出來了，接下來你要走幾步，我就跟你走幾步。」許多粉絲也紛紛留言為他加油打氣。

