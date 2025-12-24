辛龍復出「不回原公司」 昔放鳥演出 吳宗憲無奈吐心聲

辛龍（左）復出加入新經紀公司，前老闆吳宗憲發聲了。（資料圖／自然音樂提供、陳俊吉攝）

53歲男星辛龍2020年痛失愛妻劉真後，陷入很長一段哀痛期，令外界感到心疼，期間也有不少演藝圈好友關心近況，都透露想先過著隱居生活。如今辛龍突然宣布復出，卻未回到原經紀公司，身為前老闆的吳宗憲也出面發聲了。

辛龍過去曾是吳宗憲經紀公司「容易文創」的旗下藝人，但劉真離世後，由於辛龍深陷喪妻之痛，便爆出2020年已離開吳宗憲身邊，就連辛龍11月宣布復出，也表示將加入新經紀公司。對此，吳宗憲向《鏡週刊》透露，自己與辛龍的私下互動沒變，但強調「早就乘風揚帆而起、多一些時間往別的賽道去了」，即使坦言「不介意同台」，仍暗示並未參與辛龍的復出計畫。

廣告 廣告

其實劉真病逝時，吳宗憲曾協助辛龍辦理後續事宜，也鼓勵他早日振作起來，於是2020年9月就安排他演出公益演唱會，但演唱會前幾個星期，辛龍證實不會參與演出，短期內也不會有復出計畫，讓吳宗憲氣到說重話：「難道所有人都要求著他嗎？現在是怎樣？我的氣力也一而鼓，再二衰，現在是竭，還要我講什麼？」甚至直言辛龍若解約，公司不會介意，「女朋友要走不用留，祝福你，她想在你身邊，她永遠都會在」。

如今辛龍已發行2首新創作的單曲，還順利完成幾場演出，憑藉滄桑歌聲感動不少人，吳宗憲先前也祝福說道：「該說的話這幾年都說很多了，他要自己走出來，我們也不再逼迫他，讓他自己想通。」辛龍則透露，未來若有節目通告，會優先考慮熟識好友的邀約，一切仍需等待公司規劃。

更多中時新聞網報導

新鮮人勇於嘗試 3成6已跳槽

范冰冰鼻涕也有戲 導演誇「流得很夢幻」

兒虐、體罰、性騷 將可暫停托育