辛龍慟失愛妻劉真！暖說女兒遺傳這三點 首度露面分享近況

記者鄭尹翔／台北報導

歌手辛龍自痛失愛妻劉真後，沉潛將近五年，近日首度公開露面替尾牙活動站台，引發關注。久未現身的他看起來明顯變瘦，被問到近況時，他直言並非刻意節食，而是這段時間持續靠「慢跑、爬山與重量訓練」維持狀態，笑說自己一週至少運動四天，「喜歡運動，身體越來越習慣，也越來越穩定」。

辛龍坦言，這五年他幾乎將所有心力放在陪伴女兒與音樂創作上，「我都在照顧女兒、做音樂，沒有『走出來』這件事情，因為也不知道要走去哪裡。」他分享女兒現在喜歡畫畫、花花草草、動物昆蟲，甚至對外星人與恐龍特別著迷，「長相、品味、個性很多地方都像媽媽。」連這次尾牙演出穿什麼，也都是女兒替他挑選。

談到是否仍會想起劉真，他輕輕地說：「我不知道她現在怎麼想，可能在哪個星球吧。」每月 22 日是他們的紀念日，至今他仍會和朋友小聚、吃蛋糕，「讓生活多一些樂趣，也紀念她」。

睽違多年再度登台，他形容自己既期待又興奮，「我是歌手，最想帶給大家溫暖和正能量。」透露目前尾牙已有十幾場邀約，春酒活動還在安排，而自己的第二支 MV 也正在準備中。外界關心他的演藝工作，他說仍有不少節目邀約，演藝圈朋友也持續保持聯繫，「大家的關心我都很感謝，有些事不是我說，是他們出於關心，我都尊重。」辛龍也笑說，未來如果需要他模仿、搞笑，他也完全沒問題：「只要大家喜歡，歡樂跟溫暖都很重要。」

