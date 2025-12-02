辛龍挺過喪妻之痛露面 比YA宣布未來動向：好久不見！

辛龍在妻子劉真病逝後，幾乎淡出演藝圈，近期才透露這段時間都在照顧家人和整理心情。（圖／報系資料照）

男藝人辛龍在2020年痛失愛妻劉真，心情大受打擊，演藝工作全停擺，也鮮少公開露面，但他每年會在劉真逝世周年時於社群發文悼念亡妻。近期辛龍似乎振作起來，決定重啟演藝工作，他今（2）日更新社群和粉絲、網友們問好，還曬出比YA手勢的照片，足見他已經準備好回歸舞台了。

辛龍今日在臉書粉絲專頁發文，曬出一張他身穿黑色系服裝，坐在沙發上、朝鏡頭比YA手勢的照片，表示，「好久不見嘍～！」並透露自己接下來的動向，「演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」

貼文底下立刻引發網友們熱烈討論，許多人看到他振作起來都很開心，「終於能再聽到你唱歌了」、「很開心能看到你重返舞台」、「等很久了，終於」、「加油，為了家人要加油喔」、「這段時間辛苦你了，我們會陪著你的，加油」。

辛龍更新社群，做出YA的手勢向大眾說好久不見，也宣告重啟演藝活動。（圖／翻攝自臉書／辛龍 Shin Lung）

其實辛龍因為劉真的離開神隱多年，今年11月他罕見上電台節目接受專訪，才說出這些年他幾乎把時間放在陪伴家人和寫歌上，如今準備重啟音樂人生，將推出兩首全新創作〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，象徵他以音樂重新出發；而辛龍還透露〈一夫當關〉MV，特地邀來郭泰源演出。

另外辛龍提到已經9歲的女兒，驕傲地表示女兒遺傳媽媽劉真的氣質與品味，對自己服裝很有想法，穿搭又有品味。在孩子的教育上，辛龍強調不給孩子壓力，沒想到女兒自己很爭氣，都考很好的分數。辛龍在歷經人生巨變後，如今已找到生活的重心，做好父親的身分，還要回到音樂人本業再次出發。

