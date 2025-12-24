辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？

1224辛龍（右起）曾在機上巧遇侯佩岑、吳宗憲及歐漢聲。翻攝辛龍臉書

辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。

合作新公司啟動回歸樂壇第一步

辛龍的前老闆吳宗憲近日接受《鏡週刊》獨家專訪時直言，辛龍目前的復出規劃多半由藝能界團隊主導，而自己「早就乘風揚帆而起，多花時間往別的賽道去了」，並語帶保留地表示，目前未打算再深度參與辛龍的復出計畫。

辛龍先前也透露，近期已簽約新經紀公司，決定重新投入音樂創作，並將推出兩首新歌〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，作為重啟歌壇的重要一步。談到後續工作安排，他表示，未來若有節目通告，會優先考慮熟識好友的邀約，但仍需等新歌MV剪輯完成後，才會開始接受訪談。至於演唱會計畫，公司已有初步構想，但實際時間尚未定案。

辛龍本月12日出席尾牙宴公開獻唱被外界視為正式回歸樂壇。讀者提供

時間回溯至今年初，吳宗憲曾透露，自己仍持續傳訊關心辛龍，希望給予安慰與支持，但辛龍當時坦言，仍想過著相對隱居的生活，將重心放在獨自扶養家人長大，其餘事務暫不多作考慮。

臨時取消演出惹怒吳宗憲

事實上，吳宗憲身兼好友與經紀公司老闆，過去一度為了協助辛龍走出喪妻低潮，積極鼓勵他走出家門，甚至安排公益活動與演唱機會。然而，辛龍卻在演出前夕臨時取消，讓吳宗憲情緒失控，在攝影棚內直言不諱表示：「難道所有人都要去求他嗎？我的氣力也一而鼓、再而衰，現在是竭，還要我講什麼？」

隨後，吳宗憲更以「女朋友要走不用留，祝福她，她想在你身邊就會一直在」作為比喻，暗示若辛龍決定離開，公司也不會為難，更不存在違約金問題。不久後，便傳出辛龍與吳宗憲的經紀公司解約，並帶著家人移居台中，正式展開人生的新階段。

劉真的遺照特別挑選一張她翩翩起舞的照片，吳宗憲當時表示這代表她「羽化成仙」。容易文創提供／資料照



