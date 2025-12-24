辛龍昔放鳥公益演唱！惹怒吳宗憲：要求他著嗎？

娛樂中心／楊佩怡報導

藝人辛龍自2020年痛失愛妻劉真後，便淡出演藝圈；如今53歲的他以音樂人身分，回歸歌壇，發布兩首創作歌曲。辛龍先前還預告接下來將會出席尾牙與公開活動，讓許多期盼已久的歌迷都興奮不已。對此，前老闆兼好友吳宗憲，也出面受訪談及辛龍復出的看法，也透露了與辛龍的私下互動。





53歲辛龍回歸歌壇！昔放鳥公益演唱…前老闆吳宗憲嗆：所有人都要求他嗎？

自愛妻劉真（右）2020年過世後，時隔5年辛龍（左）再次回歸歌壇。（圖／翻攝自劉真臉書）

辛龍經過長達5年的沉澱期，終於在11月重回歌壇，一連發了2首歌曲《春暖花開》、《一夫當關》，辛龍日前也透露新目標，他表示「我是歌手，最想帶給大家溫暖和正能量」，目前尾牙已有十幾場邀約，春酒活動還在安排，而自己的第二支 MV 也正在準備中，辛龍感謝大家對他的關心，未來如果還想看到他搞笑、模仿也沒問題。

辛龍（右）安排的曾在公益演出無故缺席，讓前老闆吳宗憲（左）罕見動怒。（圖／翻攝自辛龍臉書）

另外，針對辛龍復出計畫，前老闆兼好友吳宗憲也透露自己的想法。根據《鏡週刊》報導，今（2025）年初，辛龍仍選擇維持隱居生活，將重心全數放在獨自撫養家人上。儘管經紀公司老闆吳宗憲多次主動關心並試圖安排工作，包括公益演唱會等，希望能幫助他重回演藝圈，但辛龍在活動前夕無預警缺席，導致吳宗憲在攝影棚罕見動怒：「難道所有人都要求著他嗎？現在是怎樣？我的氣力也一而鼓，再二衰，現在是竭，還要我講什麼？」。

吳宗憲甚至以「女朋友要走不用留，祝福你，她想在你身邊，她永遠都會在」，暗示辛龍若執意要走，公司不會介意、不會有違約金問題；因此，之後就傳出辛龍與吳宗憲經紀公司解約的消息，而辛龍也帶著家人移居台中。在接受專訪時，吳宗憲首度公開說明與辛龍的現狀。他強調兩人私交如昔，不僅私下仍有往來，對未來「同台演出」也持開放態度。然而，針對是否再度操盤辛龍的演藝事業，吳宗憲則明確畫出界線，表示自己目前的事業重心已轉移，並無意介入或主導對方的復出演藝計畫。

辛龍（右）歷經5年療傷沉澱，辛龍驚喜於11月宣布「重返舞台」，推出2首新曲展現回歸決心。（圖／翻攝自辛龍臉書）





原文出處：53歲辛龍回歸歌壇！昔放鳥公益演唱…惹怒前老闆吳宗憲：所有人都要求他嗎？

