辛龍沉寂5年復出！胡瓜爆遭「已讀不回」真實互動曝光

胡瓜坦認邀請辛龍加入演唱會陣容，但未獲得對方回覆。（圖／萬星傳播提供）





由胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今（11）日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，並揭曉2天不重複的壓軸卡司，先前辛龍宣布復出歌壇，被問及此次是否有邀請他擔任嘉賓，胡瓜也回應了。

胡瓜透露曾邀辛龍當嘉賓但沒有獲得回應，先前辛龍發片時也想與他聊聊後續發展，但對方始終沒有回覆。不過他表示，辛龍逢年過節仍會傳訊問候，只是若邀他出來談話就「不太適合」，但仍祝福辛龍順利發片。

辛龍在愛妻劉真離世後沉寂5年終於宣布復出。（圖／翻攝自辛龍臉書）

至於先前胡瓜被爆出和民視合約談不攏，將在明年1月到期後不續約，主持多年的節目《綜藝大集合》也面臨停播危機，事後又傳出已破冰成功，不過，但攜手陳亞蘭、歐漢聲主持的華視新節目《週末最強大》，對打白冰冰，導致關係越演越烈，對此，胡瓜則強調許多傳言都不是事實，「很多東西是你們不知道的」，並將在明日的《週末最強大》記者會上回應。



