辛龍沉潛5年首度尾牙獻唱 溫柔憶愛妻劉真「不知道她在哪個星球」

辛龍重返舞台替好友公司尾牙宴站台獻唱。（圖／蘇聖倫攝）

痛失愛妻劉真後沉潛近5年的辛龍，今（12日）首度重返舞台，替好友公司尾牙宴站台獻唱。久未公開露面的他身形明顯清瘦，談起近況表示並非刻意節食，而是透過慢跑、爬山與重量訓練維持身體狀態，「一周至少運動四天，身體越來越習慣，也越來越穩定」。

重新登台，辛龍形容心情既期待又興奮。（圖／蘇聖倫攝）

外界關心他是否走出喪妻之痛，辛龍坦言：「沒有什麼『走出來』，因為也不知道要走去哪裡。」這5年他將心力投注在陪伴女兒與音樂創作，並分享女兒喜歡畫畫、自然生物，也對外星人與恐龍充滿興趣，「這些地方都像媽媽。」而他今日演出的服裝，也是女兒親自挑選。

談及劉真，辛龍語氣溫柔第表示：「不知道她現在怎麼想，可能在哪個星球吧。」每月22日和劉真的紀念日時，他仍會與朋友小聚、吃塊蛋糕，「讓生活多一些樂趣，也紀念她」。

重新登台，他形容心情既期待又興奮，「我是歌手，最想帶給大家溫暖和正能量。」目前他已接下十餘場尾牙邀約，春酒活動仍在規劃中，第二支新歌MV也即將開拍。對於接節目邀約，他透露仍有許多綜藝單位持續敲門，並強調若需模仿或搞笑，他都已準備好，「只要大家喜歡，歡樂和溫暖都很重要」。

