辛龍沒走出來！談劉真「要走去哪」 媒體人不捨：他只是學會在痛裡生活

記者趙浩雲／台北報導

辛龍歷經愛妻劉真逝世之痛，宣布重返歌壇。（圖／翻攝自臉書）

「國標舞女王」劉真於2020年因心臟手術併發症離世，轉眼已過五年，丈夫辛龍消失五年後於近日宣布復出，12日登場尾牙，正式在媒體面前公開露面。媒體人狄志為今（12）日在社群發文感性回顧與劉真的緣分，談到辛龍也給予他祝福：「你真的很堅強。謝謝你這幾年默默守護著你們的愛！」

狄志為透露，自己在24年前還是記者時，曾為劉真做過她人生第一個正式專訪，「那次她落落大方，很漂亮，講話很溫柔，就像個芭比娃娃，眼神裡全是對舞蹈的熱愛。」也因那次採訪，讓更多人注意到她，逐漸走進演藝圈、登上各大節目，兩人之間也建立起一份長年的革命情感。

廣告 廣告

談到劉真的婚姻，狄志為表示，當年她與辛龍結婚時，外界一度形容是「美女與野獸」，但他始終認為，真正的原因是辛龍能逗她開心、包容她、疼她，「從一系列婚紗照就能感覺到她是真的幸福，大家都替她高興，覺得她遇到懂她的人。」

狄志為也提到，辛龍近來逐漸復出，上個月接受廣播節目訪問，談及這五年來失去摯愛的心情。他形容，辛龍日前現身科技公司尾牙時，留著斑白烙腮鬍，模樣依舊憔悴，受訪時深情懷念劉真，令人不捨。

辛龍在劉真過世後獨自照顧女兒五年。（圖／翻攝自劉真臉書）

辛龍坦言，這五年來一直在整理自己，面對外界關心是否「走出來」，他淡淡回應：「我不知道要走去哪裡，是走去便利商店，還是去買菜、去菜市場。」唱歌時也會特別選歌，有些歌唱到一半會哽咽，因為不想在眾人面前落淚，更不希望女兒看到擔心。他也曾說，希望劉真在大家心中「是美美的出現，美美的離開」，

狄志為認為，辛龍或許不是走出傷痛，而是學會在痛裡繼續生活，「那不是放下，而是跟回憶和平共處。」他也藉此紀念劉真，並向辛龍致敬：「你真的很堅強，謝謝你這幾年默默守護著你們的愛。」他相信這份深刻的感情，世界看見了，劉真也一定感受得到。

更多三立新聞網報導

證實言承旭邀請看F3！陳美鳳曝兩人「私訊對話」 透露：沒談朱孝天

61歲李國超婚房已備好「與高欣欣入住飯店」 驚吐：我們很久沒行房

李國超突嗆老婆「插什麼嘴」 婚禮吵架畫面流出！高欣欣尷尬反應曝

李國超、高欣欣資深新人婚禮！超大咖賓客名單曝 天王登台獻唱

