辛龍淡出5年爆改「粗獷帥大叔」！53歲反差模樣震驚粉：超棒

藝人辛龍與愛妻劉真情感深厚，於2020年劉真離世後，辛龍本人也從演藝圈神隱，歷經5年療傷沉澱，辛龍驚喜於11月宣布「重返舞台」，推出2首新曲展現回歸決心，面對好久不見的登台演出，辛龍於15日在社群曝光真實心境，他雀躍提起「相隔5年戴起耳機」的感動，隨即曬出「超帥反差照」，暈爛超過7千名粉絲了。





53歲辛龍推出全新歌曲〈春暖花開〉、〈一夫當關〉。（圖／翻攝自辛龍@臉書）

53歲辛龍於11月驚喜宣布歷經5年沉澱之後，決心重返歌壇的好消息，推出全新歌曲〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，與歌迷分享自己的近況，隨後他更在15日曬出一張照片記錄站上舞台的自己，只見他戴上專業演唱監聽耳機，頭戴鴨舌帽、身穿皮衣的側拍身影，展現帥氣有型的氣場狀態。

他於15日在社群分享久違站上舞台的心情，感性提到「相隔五年再戴起耳機」的感動。（圖／翻攝自辛龍@臉書）

辛龍滿懷感恩向眾粉絲，以及等待了他5年的舞台打招呼：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著！」，貼文曝光就吸引超過7千名網友到場按讚，更有粉絲、親友留言熱情應援：「期待不久的將來，屬於辛龍的演唱會，朝著台北小巨蛋前行吧！辛龍加油！」、「辛龍哥加油」、「辛龍你超棒！加油！永遠支持你～」、「歡迎龍哥，歌壇凱旋歸來！」、「大哥要出馬了！」、「大哥加油你最棒～」。





