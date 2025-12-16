辛龍淡出5年爆改「粗獷帥大叔」！53歲反差模樣震驚粉：超棒
娛樂中心／綜合報導
藝人辛龍與愛妻劉真情感深厚，於2020年劉真離世後，辛龍本人也從演藝圈神隱，歷經5年療傷沉澱，辛龍驚喜於11月宣布「重返舞台」，推出2首新曲展現回歸決心，面對好久不見的登台演出，辛龍於15日在社群曝光真實心境，他雀躍提起「相隔5年戴起耳機」的感動，隨即曬出「超帥反差照」，暈爛超過7千名粉絲了。
53歲辛龍推出全新歌曲〈春暖花開〉、〈一夫當關〉。（圖／翻攝自辛龍@臉書）
53歲辛龍於11月驚喜宣布歷經5年沉澱之後，決心重返歌壇的好消息，推出全新歌曲〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，與歌迷分享自己的近況，隨後他更在15日曬出一張照片記錄站上舞台的自己，只見他戴上專業演唱監聽耳機，頭戴鴨舌帽、身穿皮衣的側拍身影，展現帥氣有型的氣場狀態。
他於15日在社群分享久違站上舞台的心情，感性提到「相隔五年再戴起耳機」的感動。（圖／翻攝自辛龍@臉書）
辛龍滿懷感恩向眾粉絲，以及等待了他5年的舞台打招呼：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著！」，貼文曝光就吸引超過7千名網友到場按讚，更有粉絲、親友留言熱情應援：「期待不久的將來，屬於辛龍的演唱會，朝著台北小巨蛋前行吧！辛龍加油！」、「辛龍哥加油」、「辛龍你超棒！加油！永遠支持你～」、「歡迎龍哥，歌壇凱旋歸來！」、「大哥要出馬了！」、「大哥加油你最棒～」。
原文出處：53歲辛龍淡圈5年首發聲！爆改「粗獷帥大叔」反差模樣震驚粉：超棒
更多民視新聞報導
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
48歲何妤玟「耍辣戰袍猛下滑」！抬頭「鴿子蛋大玩火」網跪了
林依晨「逆向飆車」身影遭拍大瘋傳！網挖「背後真相」愣了
其他人也在看
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 7 小時前 ・ 22
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 天前 ・ 28
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 104
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 6 小時前 ・ 9
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛
韓流天王G-DRAGON（權志龍）世界巡演《Übermensch》日前在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續三天共吸引約 11.5 萬名粉絲進場，為巡演畫下句點。不過就在演唱會落幕之際，場外卻爆發一連串黃牛亂象，竟演變成「黃牛遭黃牛檢舉」的荒謬戲碼，引發韓網熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 63
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作
電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 1 天前 ・ 37
胡小禎當眾激吻小男友 前夫李進良發聲了！笑虧：比大谷翔平有「味道」
41歲的胡小禎日前在慶生派對上大方甜吻小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），前夫李進良16日受訪，坦言有看到照片，並說：「感覺就甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心。」鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
白冰冰演藝圈媽祖婆「顯靈」登三公尺大展神威收視奪冠！最夯恰吉「王世堅」神助攻
娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》上週六12/13主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」收視全方位勝利第一名。民視 ・ 23 小時前 ・ 4
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 1 天前 ・ 7
連張員瑛也融化！大咖男神主持一半...舉手幫擋雨 畫面美到像拍韓劇
韓國音樂盛典《2025 Music Bank Global Festival in JAPAN》一連兩天在日本舉辦，主持人則由韓國男星李濬榮搭檔「IVE」張員瑛，不過主持到一半時，天空突然飄起小雨，沒想到李濬榮立刻伸手幫忙擋雨，讓網友形容畫面「美到像拍韓劇」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話