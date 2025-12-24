辛龍爆撕破臉岳父母！親簽切結「不再往來」 拒讓劉真父母探孫

（記者張芸瑄／綜合報導）歌手辛龍在沉寂多年後，近日首度復出登台演唱，將表演獻給KPMG安侯建業集團，面對現場超過2500名觀眾高歌，獲得熱烈掌聲。這是他在愛妻劉真於2020年病逝後，睽違5年的首次公開演出，也象徵正式重返舞台。

不過，隨著辛龍復出，關於他與劉真家人的關係再度引起關注。《鏡週刊》接獲消息，熟知內情的親友透露，辛龍在妻子過世後情緒低落，與岳父母之間的互動逐漸生變，不僅搬離原先住處，甚至鮮少讓女兒與外公外婆聯繫，讓劉真父母深感遺憾。

圖／辛龍在妻子過世後情緒低落，與岳父母之間的互動逐漸生變。（翻攝 辛龍IG）

據《鏡週刊》了解，劉真過世後的第一個端午節，辛龍曾前往岳父母家中拜訪，席間拿出一份契約書，內容涉及雙方往後不再聯繫，並請劉真父母簽名確認。從那之後，雙方幾乎斷了往來，岳家也再未見過外孫女。

由於劉真離世過於突然，外界流言不斷，讓辛龍一度無法走出傷痛。據悉，他為了避免再度面對傷心往事，選擇低調搬離台北，專注照顧家庭、遠離媒體視線。兩年前，與劉真交情深厚的金佩姍也曾透露，辛龍搬家後幾乎與外界斷聯，「他就這樣神隱了，沒再出現，只在過年收到訊息問候而已。」

金佩姍坦言，擔心再次觸及辛龍的傷痛，因此未再主動聯繫，「很多事情不要去觸動心弦。」事實上，辛龍在劉真過世後長期被傳走不出喪妻之痛，連所屬經紀公司「容易文創」網站都不再掛上他的名字，一度形同退出演藝圈。

對於外界傳出他與劉真家人關係決裂，《鏡週刊》致電辛龍經紀人，對方低調回應：「沒聽說此事，會再向本人確認」，截至截稿前仍未獲進一步回覆。

