辛龍現身飆唱4首歌！ 說出心裡話

徐佳瑩與許富凱雙金壓軸，把「潮聲回港 2025基隆年終演唱會」推向最高潮。20日晚間，9萬人湧入國門廣場，海風、燈景與音樂交織，港城歲末一次到位。演出開場前，全場在主持人林如琦帶領下靜心默哀，為社會帶來祝禱與溫度。

辛龍。（圖／三立）

當晚最令人動容的驚喜，莫過於睽違舞台5年的辛龍意外現身，將回歸後的首場大型戶外公開演出獻給了基隆。辛龍於社群感性表示：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著」。

辛龍現場深情獻唱新專輯曲目《春暖花開》、《一夫當關》和經典作《愛情釀的酒》，其中更將新歌《一夫當關》MV於舞台上全球大首播，醇厚深情的嗓音隨海風吹拂港區，「新的一年不只要生意興隆，更要一夫當關繼續勇往直前」，為這場充滿力量的盛會注入了深刻的情感與重生的希望。