辛龍痛失劉真宣布復出！前老闆吳宗憲出面發聲了 私下互動對話曝

記者蔡維歆／台北報導

歌手辛龍在劉真過世沈寂演藝圈5年，直到近日才復出，11日更公開2首新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉。對此，身為辛龍前經紀公司老闆的吳宗憲今上節目坦言昨有與辛龍聯絡。

吳宗憲對辛龍付出，樂見其成，「我們都有聯絡啊，昨天也發了很多訊息鼓勵他，該說的都說很多了，他要自己走出來，我們也不再逼迫他，讓他自己想通」。如今辛龍推出新歌，吳宗憲今上羅志祥、何美《綜藝OK啦》節目也表示非常歡迎辛龍來打歌，羅志祥也表示歡迎對方到自己節目宣傳新歌。

辛龍宣布重返歌壇，走出愛妻劉真逝世之痛。（圖／翻攝自臉書）

而提到先前坤達被爆出15年前逃兵，目前已全面停工，包括主持的《綜藝玩很大》節目，吳宗憲也表示，坤達非常負責任，即使自己曾勸對方出來工作，坤達卻認為自己目前社會形象不好，所以暫時不會出來，而吳宗憲也認為，「相信這個知錯能改善莫大焉，我們也希望他可以趕快回來。」

