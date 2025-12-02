辛龍痛失劉真消失5年現身 留茂密白鬍宣布復工跑尾牙場

【緯來新聞網】辛龍失去愛妻劉真5年，日前宣告回歸歌壇，一口氣推出〈春暖花開〉、〈一夫當關〉2首新歌，而今天在社群平台預告：「好久不見嘍！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」

辛龍將回歸大眾面前。（圖／翻攝辛龍臉書）

劉真離世後，53歲辛龍隱身獨自拉拔女兒長大，面對各種外界的傳聞，包括妻子開刀未陪伴、婚內出軌等等，在廣播節目上澄清：「我是很愛惜羽毛的人，這些事情不會出現在我身上。」



甚至還有人傳辛龍在國外結婚了，他無奈表示：「我沒出門，留言還是很多，還有人說我出國結婚！實在太誇張，我護照放在那裏都沒動，跟誰結婚？」



辛龍睽違5年後首次發表新作，以專業音樂人身份回應所有等待與關心，兩首新歌皆由辛龍監製、製作、作詞作曲，將這段時間的心境，化為溫暖與正能量的旋律和真摯的歌詞。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

陳柏霖涉逃兵認了「取巧、荒謬」 面帶笑容露臉20秒

72歲廖峻被控「性侵未遂」告了又撤 首露面抱屈：喜歡講就讓她講