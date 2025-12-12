辛龍痛失劉真消失5年！暴瘦現身尾牙場賺錢

【緯來新聞網】辛龍痛失愛妻劉真後，完全消失在演藝圈5年時間，11月在廣播節目宣布將回歸歌壇，推出2首新單曲〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，今晚（12日）現身南港展覽館替某公司尾牙獻唱，但或許久未回到舞台，嗓音頗為沙啞，高音聽來格外辛苦，但台下仍有不少人紀錄他復出首唱。

辛龍復出首唱在尾牙。（圖／娛樂中心攝）

辛龍以一身黑西裝現身，精神及狀態看來不錯，但是身形瘦了不少，他向全場打招呼：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心。」好友還上台獻花，透露辛龍是自己很好的兄弟，很榮幸能邀對方當神祕嘉賓，同時感謝辛龍，沉寂5年復出第1場尾牙就來到這裡，直稱辛龍是他看過最敬佩、最有愛、最勇敢的男人，要全場一起為他鼓掌打氣。

廣告 廣告

辛龍瘦了不少。（圖／娛樂中心攝）

更多緯來新聞網報導

曹雅雯阿嬤氣問孫「嫁許富凱沒說」 她無奈還原真相

《我家的事》整組入圍北影！金鐘視帝自誇「從影以來演得最好」