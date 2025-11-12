辛龍痛失劉真5年後復出！吳宗憲暖心鼓勵 曝坤達現況：希望他快回來

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

歌手辛龍在劉真過世沈寂演藝圈5年，直到近日才復出，11日更公開2首新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉。對此，身為辛龍前經紀公司老闆的吳宗憲看到對方重新出發也感到欣慰，坦言昨（11）日自己有與辛龍聯絡。

吳宗憲表示，自己有鼓勵辛龍。（圖／黃鈺晴攝）

吳宗憲透露，自己這幾年有與辛龍說了很多，但最重要的還是要對方自己走出來，「我們就是已經就不再逼迫他，讓他自己去想通。」如今辛龍推出新歌，他也非常歡迎辛龍來打歌，一旁的羅志祥也表示，歡迎對方到自己節目宣傳新歌。

然而，先前坤達被爆出15年前逃兵，當時更緊急中斷在加拿大的錄影，目前坤達已經暫停工作，至於他《綜藝玩很大》中小隊長的位置，將比照林柏昇當兵辦理處理，至於已經錄製完的節目會如期播出，三立電視也證實，「坤達認真思考多日，基於愛護綜藝玩很大，擔心影響觀感，所以暫時請假。」

針對此事，吳宗憲表示，坤達非常負責任，即使自己曾勸對方出來工作，坤達卻認為自己目前社會形象不好，所以暫時不會出來，而吳宗憲也認為，「相信這個知錯能改善莫大焉，我們也希望他可以趕快回來。」





