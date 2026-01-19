辛龍確定登上紅白！ 曝人生有了新目標

辛龍確定登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》，談到此次演出，坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂、我的歌聲陪伴大家。」他也替自己訂下目標，未來將穩定推出音樂作品，把每一場演出做到最好，「每一次出現，都要把我的執著，變成值得。」能與不同世代的藝人同台，他也希望把「穩定、溫暖、正能量」帶給觀眾。

辛龍將登上紅白。（圖／台視）

比莉睽違三年再登《紅白》，首度以參賽者身分加入分隊競賽。她自信表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」這次不僅造型走向清純的「白色夢幻少女」，更將在舞台上獨家現場演唱新歌。談到《紅白》與其他大型演出的不同，比莉直言：「只怕沒人敢衝、要拚就來拚！」展現不服輸的舞台氣勢。

廣告 廣告

比莉參加紅白。（圖／台視）

「嘻哈創作歌手」呂士軒首度站上《紅白》舞台，興奮直呼：「終於等到這一天啊！」過去一年他不僅奪下金曲歌王，也完成全台巡演里程碑，累積大量舞台經驗。他表示，這些歷程都成為這次準備的重要養分，希望能帶給觀眾一場輕鬆又歡樂的演出。