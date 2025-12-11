辛龍神隱5年復出 胡瓜自爆遭「已讀不回」

胡瓜出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。萬星傳播提供



胡瓜今（12╱11）為明年3月21、22日在台北流行音樂中心舉辦的「鑽石舞台之夜」演唱會宣傳，談到辛龍因5年前劉真驟逝走不出喪妻痛，上月才推出新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉宣告回歸歌壇，被問是否有找辛龍演出，胡瓜說：「辛龍只有傳他的新歌給我聽，然後傳1張照片……，我也祝福他唱片大賣，我覺得他如果想要來，他自己會要求。」

辛龍官宣復工。翻攝辛龍臉書

胡瓜還說被辛龍「已讀不回」，「但是他父親節、教師節、過年過節會問候，他單方面問候我，當我回他『能不能出來聊天』？他就不置可否，他發片我本來想找他聊（工作），但他沒有回我」。

「鑽石舞台之夜」演唱會台北場門票明午1點在年代售票系統開賣，啟售日至28日止購票享早鳥9折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。

