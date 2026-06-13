辛龍自薦郵輪嘉賓飆唱 陳美鳳自宮三首歌讓出舞台

辛龍近日在麗星郵輪陳美鳳的壓軸大秀上插花驚喜演出。麗星郵輪提供

藝人辛龍去年底復出發行新單曲，9日在陳美鳳麗星郵輪的海上大秀上，驚喜上台小秀一下歌喉，除了模仿多位男藝人歌聲特色，最後獻唱《愛情釀的酒》獲得滿堂彩。

辛龍雖不是海報上原定的演唱嘉賓，但他和陳美鳳有共同朋友，兩人第一天上船就一起聚餐，開心主動表示可以上台表演共襄盛舉，有趣的是，他隨身帶舞台演唱和耳返等設備，隨時登台都可以大展歌喉。陳美鳳搞笑爆料說，辛龍彩排時想要製造驚喜橋段，要陳美鳳點名他才上台，老實的陳美鳳虧他說：「少來了，你一上台耳機都戴好，這麼明顯！」他擔心自己和女兒被媒體拍到，陳美鳳也忍不住說：「都在船上你怎麼跑也跑不掉啦！淡定一點，帶小朋友來度假很正常吧！」也安慰他說，即使沒有媒體在場，滿船的賓客也都會看到、拍照，不需要大驚小怪。

廣告 廣告

陳美鳳受訪時談到辛龍主動提議上台演出。葉婉如攝

但他也很有誠意，積極熱情說：「姐，我準備了十首歌！」陳美鳳聞言忍不住噗嗤笑出來，「我的秀全長三、四十分鐘也才十首歌，這樣我不好意思跟老闆領錢啦！有驚喜表演就好，大家都是賺到！」堅持只給他一首的表現時間，但他也帶來擅長的模仿秀，從張學友、周華健、姜育恆等，以及pub必點金曲《愛情釀的酒》換來陣陣掌聲，陳美鳳也因此抽掉自己原本安排的三首歌表演，把舞台讓給他表現。

她說，兩人當年曾一起到海外宣慰僑胞，朝夕相處一個多月，已經相當有默契。她說當年認識辛龍時，他還是單身，辛龍忍不住說：「我現在也還是單身!！」看來他失去劉真後，言詞間已經能走出傷痛。

更多鏡週刊報導