辛龍花50元買樂透中1.2億 親曝「選號全靠劉真」：她帶給我福氣

【緯來新聞網】藝人辛龍自愛妻劉真過世後淡出鏡頭5年，11日突現身飛碟電台節目，首次對外分享這段時間以來的心情變化與日常生活狀況，並談及過去中樂透「全靠劉真的好運氣」，讓外界再度見識到他對亡妻的深情。

辛龍花50元買樂透中1.2億 親曝「選號全靠劉真」。（圖／翻攝辛龍FB）

辛龍提到自己曾在2014至2015年間幸運中得大樂透頭獎，獎金高達1.2億元。他回憶當時僅花50元購買彩券，並親手圈選號碼。談到選號技巧，他表示「讓心平靜下來，號碼就會自己浮現」。令人動容的是，得獎的號碼中恰好包含劉真的生日、婚禮與結婚登記等相關日期，讓他深信這份幸運與妻子密不可分，感性表示：「都是劉真帶來的福氣。」



這位藝壇出了名的「寵妻代表」，當年為了迎娶劉真不惜砸下重金辦婚禮，婚後對她呵護備至。他坦言，儘管中了大獎，生活型態並未有太大改變，但讓他更重視家庭與親情的陪伴。他低調地說：「這份運氣，是愛給的。」言談間雖然平靜，卻充滿對亡妻的思念，引起許多粉絲共鳴，紛紛感動表示「這才是真正的愛情模樣。」

