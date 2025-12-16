辛龍走出喪妻痛回歸舞台 19字曝神隱5年心聲
藝人辛龍因為愛妻劉真手術後心臟功能恢復不佳，不幸逝世後，在螢光幕前消失整整5年時間，於本月12日開始出席公開活動，似乎逐漸走出喪妻之痛，他昨(15日)在社群發文吐露心聲，讓粉絲湧入留言打氣。
辛龍日前現身尾牙場表演，一連獻唱《春暖花開》、《一夫當關》、《愛情釀的酒》三首歌曲，渾厚滄桑的嗓音，博得台下觀眾一片喝采，昨天在社群曬出上台前調耳MIC的照片，只見他戴著帽子及墨鏡，留著一臉斑白鬍子，神情看起來相當嚴肅，接著道出內心話：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著」，一席話道出難掩重新站上舞台的激動。
PO文曝光後，湧入大批網友留言打氣：「歡迎龍哥，歌壇凱旋歸來」、「謝謝你走過來了」、「感謝繼續帶給我們好的演出」、「一定會越來越好的」、「大家都在等你溫暖的歌聲回歸」、「你的勇氣讓人敬佩不已」、「聽到你的歌聲很感動也很開心」、「你的聲音療癒了這個紛擾的世界」、「要樂觀面對人生，很多粉絲都在支持您喔」。
辛龍重新復出演藝圈後，被發現社群刪光有關亡妻劉真的照片，被問及此事，他不諱言表示選擇重新出發，就不想要再留下哀傷的感覺，有些事情默默放心底就可以，希望帶給大家正能量即可。
