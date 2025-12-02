辛龍走過5年喪妻之痛！首露面宣布復出 喊話尾牙活動開跑

辛龍曬出照片，氣色非常好。翻攝辛龍臉書

「國標女王」劉真2020過世，辛龍一直無法走出喪妻之痛，消失在螢光幕前，直到日前才終於宣布回台歌壇，他到飛碟電台《夜光家族》與光禹暢談，提到這段時間重心都在女兒身上，同時否認外界猜測他已經再婚，今（2日）辛龍更是罕見發文，曬出自己坐在沙發上的照片，並向粉絲打招呼：「好久不見嘍～！」

辛龍身穿一身黑坐在沙發上，鬍子都已經花白，但看得出來氣色非常好，他對著鏡頭比出勝利手勢，並在內文寫下：「演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」顯見他已經整理好心理狀態，準備回到大眾面前認真工作，讓不少粉絲十分感動，紛紛在留言區為他加油打氣。

事實上，辛龍先前提及這5年多，他除了專心照顧小學四年級的女兒之外，就是做音樂，愛過劉真對他來說已經足夠，因此不想再談戀愛、結婚，「對我來說我用時間沉潛自己，整理好自己，最重要把我自己整理好，把女兒整理好，有好多演藝圈朋友與圈外人講有關我的消息，很多消息，但其實不是我的真實狀況。」

辛龍當時也否認外界謠傳他結婚的消息，他無奈表示，甚至有親戚聽到假消息，打電話恭喜他，「我不懂為何都會有這些傳言，包括說，我妻子開刀時，我根本沒有陪伴，包括說我什麼婚內出軌等等，我是很愛惜羽毛的人，這些事情不會出現在我身上。」也宣布接下來他會推出新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，將簽新經紀公司。



