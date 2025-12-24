辛龍遭爆與岳父母鬧翻！疑不讓探視家人 還隱瞞劉真塔位地點

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

2020年劉真過世後辛龍便暫時淡出螢光幕前，直到近期他才重返舞台，推出新單曲還接下幾場尾牙演出，而他也曾透過節目對外澄清不實傳聞，「什麼在國外結婚、婚內不忠的，都不是事實。」如今又有爆料指出，辛龍疑似與劉真爸媽鬧翻，不僅不讓對方探視家人，還隱瞞劉真塔位。

辛龍遭爆與岳父母鬧翻。（圖／翻攝自辛龍臉書）

根據《鏡週刊》報導，一名自稱熟知內幕的親友透露，在劉真離世後的第一個端午節，辛龍帶著契約書說明相關事項請劉真父母簽署，內容為雙方日後不互相往來，也不再讓家人與對方聯繫，之後辛龍便舉家搬到台北。

廣告 廣告

不僅如此，該親友表示，自己還聽說辛龍未告知劉真父母劉真塔位地點，劉媽媽只能到相關園區詢問管理員，但因為管理員有簽署保密協定，只能提供大致方向，劉媽媽按照指示尋找，在找到後便買下劉真旁邊的塔位，希望日後可以陪伴女兒。針對以上爆料，辛龍經紀人表示，沒聽說會再去問本人。





更多FTNN新聞網報導

時隔5年重返舞台！ 辛龍興奮嗨喊：非常榮幸為大家演出

劉真過世5年！辛龍首現身談亡妻 遭傳出國結婚超傻眼

辛龍露面宣告回歸！胡瓜自爆「遭已讀不回」 訊息只能單方發起

