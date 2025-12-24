辛龍遭爆與岳父母鬧翻 疑不讓探視家人、隱瞞劉真塔位

藝人辛龍暌違五年復出歌壇。（圖／東森新聞）





藝人辛龍暌違五年復出歌壇，但有週刊報導在劉真過世後，辛龍和岳父母的關係就急轉直下，辛龍還帶著契約到岳父母家，寫下「雙方日後不再往來」，就從此不讓劉真的父母見到家人，就連劉真塔位也被隱瞞了；對此經紀人回應不知情，將再詢問本人。

歌手辛龍〈愛情釀的酒〉：「因為它燙不了你的舌，也燒不了你的口，喝吧，別考慮這麼多。」

辛龍痛失愛妻劉真，消失演藝圈五年，為了撫平喪妻之痛，搬家學佛，近期他在尾牙復出表演，現在卻被週刊報導，在劉真病逝後，就不讓劉真的父母見到家人。

廣告 廣告

辛龍歌曲〈春暖花開〉：「我知道世上，沒有什麼感情，能天長地久，但我曾經真真切切，愛一回就夠。」

歌詞訴說對亡妻思念，但據週刊報導，劉真過世後第一個端午節，辛龍到岳父母家聚餐，帶著一份契約要岳父母簽名，內容大致是日後雙方不再往來，至此之後，辛龍就再也沒讓家人和外公外婆聯繫。

歌手辛龍：「這五年當中，我一直專心的把女兒照顧好，把家裡顧好，然後把音樂，我最喜歡的音樂把它做好。」

對此辛龍經紀人回應不知情會再去問本人，只是當年辛龍一度走不出來，當時的老闆吳宗憲，安排公益演唱，他卻在演出前夕臨時取消，讓憲哥在攝影棚說重話。

藝人吳宗憲（2020）：「哀莫大於心死，都勸過了，來探班都不要，啊你不要那就...，難道所有人要求著你嗎。」

如今辛龍復出歌壇，也已經換了新公司，對此前老闆吳宗憲回應這已是四年前的新聞，兩人私下互動沒改變，也不介意將來再同台。





【更多東森娛樂報導】

●遭爆鬧翻張軒睿！許光漢罕見動怒駁「兄弟情變」還原真相

●爆鬧翻經紀人遭冷凍！林襄傳「收入崩跌百萬」經紀公司回應了

●快訊／王ADEN校唱臭臉遭抵制！「確定掰了台北跨年」觀傳局說話了

