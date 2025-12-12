辛龍重返歌壇唱尾牙鬍子全白！全場暖聲喊加油 2500人擠向前變小粉絲

記者鄭尹翔／台北報導

辛龍受邀尾牙演出。（記者鄭尹翔攝影）

歌手辛龍睽違五年正式重返歌壇，今日他首度公開亮相，受邀出席會計師事務所尾牙活動，在年終歡慶的熱鬧氣氛中，以久違的深情嗓音掀起全場高潮。辛龍與該事務所主席私交深厚，這次因好友相邀，他也以最真誠的方式回到舞台，帶來象徵全新篇章的演出。

辛龍受邀尾牙演出。（記者鄭尹翔攝影）

辛龍受邀尾牙演出。（記者鄭尹翔攝影）

辛龍在舞台上演唱兩首全新創作〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，歌曲不僅凝結他這些年的沉澱，也蘊含著他對生命與音樂的重新出發。隨著旋律展開，他以穩定且充滿故事感的嗓音，將現場氣氛從溫暖拉至澎湃，字字句句皆觸動人心。現場員工與嘉賓也難得一睹他的近距離演出，紛紛用熱烈掌聲為他復出喝采。

廣告 廣告

辛龍受邀尾牙演出。（記者鄭尹翔攝影）

辛龍受邀尾牙演出。（記者鄭尹翔攝影）

面對久違的舞台，辛龍坦言心情既緊張又感動，也感謝好友在這個特別時刻給了他一個重新與觀眾相遇的機會。他表示未來將持續投入創作與演出，期盼把更多音樂作品帶給支持他的歌迷。這場尾牙不僅是企業年度的歡聚時刻，更成為辛龍重新啟程的重要里程碑，象徵他以音樂再次回到大眾面前，春暖花開、由此展開新的旅程

更多三立新聞網報導

鄧佳華要出獄了！新戀情曝光竟是超正美女 被關靠寫信也能把妹

賴佩霞女婿死因出爐！悲曝才剛新婚一年 唱完演唱會直奔美國見最後一面

賴佩霞透過視訊看女婿斷氣！悲痛露面哭紅雙眼 心疼才和女兒結婚一年

