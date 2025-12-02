辛龍重返舞台勇敢踏出第一步！喪妻後首度公開說話：朋友們現場見

記者林宜君／台北報導

沉寂多年後的辛龍，今天終於在社群平台露面，簡短一句「好久不見嘍～！」掀起粉絲一陣騷動。（圖／翻攝自辛龍FB）

沉寂多年後的辛龍，今天終於在社群平台露面，簡短一句「好久不見嘍～！」掀起粉絲一陣騷動。自從愛妻劉真於民國109年離世後，辛龍退出螢光幕長達5年，如今不僅正式回到歌壇，還開放接演出與尾牙邀約，狀態近況也再度成為關注焦點。

自從妻子劉真於民國109年因心臟問題離世，辛龍從此全面淡出演藝圈。這些年他一面照顧家人，一面整理心情，也持續創作從未間斷。辛龍先前在節目中透露，愛妻醫治期間，他甚至問過醫師是否能用自己的心臟換給她，深情程度讓主持人及現場人士相當動容。辛龍也強調，5年來外界偶爾傳出的「新對象傳聞」全都不屬實。

自從妻子劉真於民國109年因心臟問題離世，辛龍從此全面淡出演藝圈。（圖／翻攝自辛龍FB）

節目主持人提到，當年劉真住院與離世的整個過程，辛龍始終在處理事情，沒有陷入負面情緒。對此辛龍坦言，一切發生得太突然，他必須保持冷靜去做判斷，也沒有太多時間向媒體或親友逐一解釋。睽違多年再度露面，辛龍今（2）日在社群貼出比ＹＡ的全身照，氣色明顯比過去亮眼。辛龍在貼文中寫下：「好久不見嘍～！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」並表示歡迎廠商邀約，象徵他已準備好重新與觀眾見面。

