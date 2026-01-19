辛龍重返舞台「很珍惜」 登《紅白藝能大賞》過年不孤單

辛龍一步一腳印地回到熟悉的舞台。台視提供



辛龍時隔5年，去年12月12日首度公開接尾牙活動，今（1╱19）也宣布將登登上1月31日在台北小巨蛋舉辦的《2026超級巨星紅白藝能大賞》，他坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂，我用我的歌聲，來陪伴大家。」

劉真2020年3月病逝後，辛龍就消失螢光幕前，去年11月推出新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉宣告回歸歌壇，上月也復出尾牙活動，今年將在《紅白》陪伴觀眾迎新的他也替自己訂下明確目標，他表示從今年開始將穩定推出音樂作品，把每一場舞台表演都做到最好，「每1次的出現，都要把我的執著，變成值得」。一步一腳印地回到熟悉的舞台，是他對音樂、也是對自己的承諾。

對於能與不同世代的藝人一起演出，辛龍開心表示：「可以被不同世代的能量帶動，我會把『穩定、溫暖、正能量』帶給大家。」他也感性地說：「同一個舞台最美的地方，就是不同的表演方式，能給觀眾同樣的感動。」

蕭景鴻（阿弟）今年首度以個人身分參與《紅白》。台視提供

除了辛龍，《紅白》再公開表演陣容，包括蕭煌奇、盧廣仲、呂士軒、許富凱、比莉、龍千玉、黃妃、「八三夭」、J.Sheon、蕭景鴻（阿弟）、蔣三省、李炳輝、「FEniX」、「U：NUS」、「F.F.O」等音樂人同台演出，橫跨世代與曲風，打造最具代表性的音樂盛會。

比莉睽違3年再登《紅白》，她自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」今年她首度以「參賽者」身分加入分隊競賽，笑說以前服裝造型顏色隨心所欲，這次則將化身為清純的「白色夢幻少女」首度獨家現場演唱新歌。

蕭景鴻（阿弟）今年也首度以個人身分參與《紅白》，他坦誠有些許壓力，他表示將持續投入音樂創作，期盼能盡快推出個人單曲，同時戲劇作品也會陸續與觀眾見面。《2026超級巨星紅白藝能大賞》2月16日在台視主頻播出。

