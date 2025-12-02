辛龍露面了！「比YA打招呼回歸」最新照曝光 宣布已接演出、尾牙活動

歌手辛龍在妻子劉真2020年過世後，消失在螢光幕上5年，近日正式宣布重返歌壇，今（2）日還秀出比YA的手勢照，表示自己的演出與尾牙活動開跑了，向許久未見的粉絲們問好，讓粉絲相當欣慰。

歌手辛龍在妻子劉真過世之後，消失在螢光幕上將近5年，近期正式宣布要重返歌壇了，辛龍今（2）日再度更新臉書，PO出了1張自己穿著全身黑、坐在沙發上對著鏡頭比YA的手勢照，表示「演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔」！粉絲看到辛龍振作重回演藝圈的模樣，也感到相當欣慰，紛紛留言打氣。

據了解劉真過世後這幾年，辛龍除了沉溺在悲傷外，也選擇不停的創作音樂，更在推出的新歌〈春暖花開〉中歌詞寫下：「知道世界上沒有什麼感情能天長地久，但以為真真切切愛一回就夠」，似乎也是透過自己的創作來悼念愛妻。

辛龍還寫下，「我的心若有滿滿回憶度過秋冬，就有期待未來的春暖花開的擁有」，他用秋冬來比喻失去劉真後的漫長黑夜，更用新歌來表示期待未來春暖花開做結束，帶著回憶繼續前行。

台北／楊祥瑜 責任編輯／施佳宜

