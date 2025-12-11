辛龍露面宣告回歸！胡瓜自爆「遭已讀不回」 訊息只能單方發起

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，胡瓜今（11）日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年年3月21日、22日重返台北流行音樂中心，卡司也跟著公開，包含余天、余祥銓、康康、李翊君、王彩樺、賴慧如、翁立友、蕭敬騰等。近期辛龍宣布回歸演藝圈，胡瓜透露傳訊息給對方，被辛龍已讀不回。

胡瓜透露被辛龍已讀不回。（圖／翻攝辛龍臉書）

「鑽石舞台之夜」演唱會陣容強大，而日前辛龍在社群媒體上宣布推出新歌，逐步回歸演藝圈，與他有交情的胡瓜，受訪時提到，辛龍有傳新歌給他聽，但之後他再傳訊息，就被已讀不回了。

胡瓜透露，辛龍的習慣是會主動傳訊息，宣傳要幹嘛，「他在父親節、教師節的時候，都會單方面的傳訊息。」但除了這些之外，回傳訊息給他都不會有回音。

