辛龍首度公開露面！親吐5年都在做「這些事」

娛樂中心／李明融報導

辛龍自2020年因愛妻劉真過世後，便離開演藝圈，經過長達5年的沉澱，終於在11 月宣布回歸歌壇，同時推出《春暖花開》、《一夫當關》兩首新單曲，他也接下復出後的首場尾牙表演，今天（12日）在南港展覽館重新站上舞台，一出場就向台下喊話「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」，他也吐露這段時間以來都在做哪些事情走出傷痛。

辛龍走出喪妻之痛！出席尾牙「首度公開露面」 親吐：5年都在做這些事

辛龍（左）走出喪妻之痛，沉澱5年之後重新出發。（圖／翻攝自「劉真 Serena Liu」臉書）辛龍以一身黑西裝站上舞台，精神狀態良好，他一上台即向台下觀眾熱情打招呼，活動主席好友也上台獻花，並稱讚辛龍是他非常要好的兄弟，很榮幸可以邀到辛龍當神秘嘉賓，在沉寂5年之後將首場演出獻給他們，同時他也大讚辛龍是他看過最敬佩、最有愛、最勇敢的男人，全場也以熱烈掌聲給予辛龍最大鼓勵。久未現身的辛龍身形明顯消瘦，被問到近況時，他表示並非刻意節食，而是這段時間持續靠「慢跑、爬山與重量訓練」維持狀態，他笑說現在一週至少運動4天，也養成了良好運動習慣「身體越來越習慣，也越來越穩定」。

辛龍（左）這段時間持續靠「慢跑、爬山與重量訓練」維持狀態。（圖／翻攝自「劉真 Serena Liu」臉書）

除了運動之外，辛龍也透露這段時間他也將心力放在陪伴女兒身上，以及創作音樂上，他坦言「我都在照顧女兒、做音樂，沒有『走出來』這件事情，因為也不知道要走去哪裡」，被問及是否還會想起劉真，他回應「我不知道她現在怎麼想，可能在哪個星球吧」，每月22日是他們的紀念日，辛龍還是會和朋友聚會吃蛋糕，透過一些樂趣來紀念劉真；對於睽違多年重回舞台上，辛龍透露新目標「我是歌手，最想帶給大家溫暖和正能量」，目前尾牙已有十幾場邀約，春酒活動還在安排，而自己的第二支 MV 也正在準備中，辛龍感謝大家對他的關心，未來如果還想看到他搞笑、模仿也沒問題。

