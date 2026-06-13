辛龍驚喜合體陳美鳳！帶愛女出遊「備10首歌上台」加碼模仿秀掀高潮

記者宋亭誼／台北報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳日前率領霸氣樂團及台八男神陳謙文登上郵輪演出，晚間更迎來神秘嘉賓辛龍現身，讓全場觀眾又驚又喜。不過陳美鳳受訪透露，她原本並未特別邀約辛龍上台，對方的演出直到前一天才確定，沒想到辛龍不僅開金嗓獻唱，還帶來招牌模仿秀，演繹多位知名藝人代表作，將現場氣氛推向最高潮。

陳美鳳整場演出火力全開、誠意滿滿，展現十足舞台魅力。（圖／麗星郵輪提供）

陳美鳳縱橫演藝圈多年，即使下個月將邁入古稀之年，仍保有緊緻膚況與窈窕體態。這次演出她一口氣演唱5、6首組曲，一連換上兩套造型，先以一身黑色西裝展現修長美腿，再換上一襲紅色平口長禮服華麗登場，大秀香肩展現高貴典雅氣質，69歲凍齡狀態驚豔全場。不過受限於30分鐘的演出時間，實在難以頻繁換裝，對此她也忍不住笑說：「時間的關係很難再換衣服，要不然我至少換3套。」

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陳美鳳身穿紅色禮服亮麗登場。（圖／麗星郵輪提供）

辛龍2020年痛失愛妻劉真後，一度淡出螢光幕，今年逐步重返舞台，這次得知陳美鳳登船演出，他更主動表示想來捧場，「他跟我說『姐，我可以上來互動一下嗎？』，又說他準備了10首歌。」不僅事先備妥歌曲，就連監聽設備、伴唱帶都一應俱全，讓陳美鳳當場哭笑不得。由於陳美鳳整場演出僅30分鐘，為了讓辛龍登台，她還忍痛刪掉3首歌，不過她笑說：「老闆賺到、觀眾也賺到，因為他又唱歌又模仿，真的是滿滿的誠意。」

這次演出籌備期間行程緊湊，現場又有許多細節需要協調，辛龍甚至主動上台幫忙處理，讓陳美鳳忍不住大讚：「他真的很熱愛舞台。」兩人同台演唱經典歌曲〈愛情釀的酒〉，她也觀察到對方這次上台相當開心，甚至有些捨不得下台。

辛龍現身與陳美鳳同台演唱經典歌曲〈愛情釀的酒〉，引發全場大合唱。（圖／麗星郵輪提供）

談到兩人緣分，陳美鳳過去曾與辛龍一起參加美國訪問團，雖然不常見面，但至今仍保持聯繫，偶爾也會互相關心彼此。如今辛龍一肩扛起照顧愛女「霓霓」的責任，此行也是特地帶女兒來度假，他在台上特別向外界喊話，希望大家能給女兒多一點隱私與空間，陳美鳳說，自己其實有勸他放輕鬆一點，「我叫他淡定，他本來就是藝人，有些事情其實可以跟大家分享，不用太擔心」，不過她也理解辛龍想保護孩子的心情。

辛龍獨自承擔起照顧女兒「霓霓」的責任。（圖／麗星郵輪提供）

陳美鳳向來熱愛家族旅遊，去年前往大阪時，同行親友甚至多達30人以上，這趟郵輪之旅她也特地帶著家人同行，包括哥哥、嫂嫂、二姐、妹妹等親友團。而陳美鳳在船上即便戴上眼鏡還是常被認出來，但她表示從不覺得困擾，面對合照要求也總是來者不拒，展現滿滿親和力。

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