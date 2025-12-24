辛龍鬧翻劉真父母？ 傳「拒告知塔位」不給探望

藝人辛龍在妻子劉真過世5年後宣布復出歌壇，並接下尾牙商演活動。沒想到近來卻傳出辛龍疑與劉真父母關係降到冰點，甚至不讓對方知道劉真塔位的確切位置，似乎已徹底斷了聯繫。

辛龍與劉真過去相當恩愛。（圖／翻攝自劉真臉書）

根據《鏡週刊》報導，親友透露辛龍在劉真離世後的第一個端午節，與岳父岳母聚餐時攜帶一份契約文件要求簽署，內容大致是希望雙方日後不再往來；自此之後，年幼的家人也沒再與外公外婆聯繫。

此外，辛龍遭傳並未告知劉真父母塔位地點，讓思女心切的劉母只能多方打聽，並親自前往管理園區詢問管理員，但管理員簽有保密協定，不能透露塔位詳細的安放位置，只能提供大致方向。劉母循著指示才找到，最終並買下女兒旁邊的塔位，盼未來能在同一個地方與女兒長眠。

廣告 廣告

對於相關傳聞，辛龍經紀人表示沒聽說過，會再去詢問本人。

辛龍2日分享近照。（圖／翻攝自辛龍臉書）

另據《ETtoday新聞雲》報導，對於有網友發現辛龍的臉書粉絲專頁已刪除所有與劉真相關的照片和影音，他12日坦言自己不想再讓大家感受到哀傷的情緒，認為自己社群平台過去的內容可能容易勾起感傷回憶，既然決定重返舞台，就希望帶給大家正面的能量，希望把粉絲專頁調整成「能帶來好情緒的空間」。

延伸閱讀

雙城論壇蔣萬安「當天來回」仍能見宋濤？陸國台辦回應了

警紀開鍘！嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」女警遭免職

張文的硬碟「幾乎無法破解」讓檢警卡關！鄉民提出關鍵解方