辛龍鬧翻岳父母2／劉真驟逝留188億遺產？ 辛龍怒否認：無中生有

劉真（右）生前的《1+1>2 劉真的幸福追愛記》新書發表會，老公辛龍（左）出席力挺並且曬愛。

據傳，劉真離世數月後，劉媽媽曾透過通靈者詢問劉真是否有所需求，得到的回應是鞋子。媽媽回想，當時僅替女兒準備了一雙普通的平底鞋，之後便陸續燒了許多鞋子給她。

不僅如此，圈內盛傳辛龍在劉真走了之後，逐漸變得神祕低調，也不太跟演藝圈保持聯繫，倒是有網友分享自己買到了劉真的舞衣，一件大約2、3萬元左右；於是劉真的遺物有在流傳，一度成為了社群上的話題。

2017年時，辛龍（後左）帶著老婆劉真（前左），和張小燕（前右）、邰智源（後中）、阿Ken（後右）等人聚餐。

不僅如此，這次辛龍復出之前，也有他婚內出軌、國外結婚的各式誇張的流言蜚語，讓他不忍了且反擊：「我沒出門，留言還是很多，還有人說我出國結婚！實在太誇張，我護照放在那裡都沒動，跟誰結婚？」

「我是很愛惜羽毛的人，這些事情不會出現在我身上。」辛龍更曾聽過，「劉真在病床時他並沒有陪伴」等不實指控，但辛龍堅定強調「沒有做的，就沒有做。」

蕭煌奇（右）曾向劉真（左）學舞，劉真生前就這樣靠著自身的國標舞藝，在演藝圈走跳並且成為話題人物。（東方IC）

更扯的是，網路上還有如此一看就可信度不高的文字，包括「瞞不住了，辛龍整理劉真遺物發現188億元存款，劉真爸媽得知要自己得到一半養老給兒子，劉真弟弟更是直接來到辛龍家要錢，辛龍怒大哭訴：這是給家人和我的，大人大打出手，家人嚇得哆嗦害怕。」以及「家人要給林心如領養」「車禍、癌症」等等，辛龍也曾鄭重否認，認為這些東西不良人士，借此騙取點閱率，請媒體給他一些空間，不要再無中生有了。

上述林林總總故事，本刊另向其他親友求證，除了188億元、大打出手、領養、車禍、癌症等等網路謠言之外，其他都有傳開，而且僅是冰山一角而已。

