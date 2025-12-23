辛龍鬧翻岳父母3／曾想捐心給劉真 深情辛龍：這輩子不會再婚

當初辛龍與劉真算是愛得高調，還對外界曝光過一款孕婦寫真。（雙向提供）

最近辛龍本人在復出表演後受訪，表示劉真走了之後的這5年並不算短，期間曾夢見已過世的劉真，但夢中她沒有說話，只是美麗地出現後便轉身離開。辛龍也透露，當天的舞台造型由家人一手打理，笑說家人的時尚眼光與媽媽相當。

即便辛龍當天身體微恙、感冒未癒，仍在服藥後完成演出。回顧辛龍近況，他透露家人個性多元，除了喜歡畫畫，也對花草植物與恐龍等題材感興趣，會主動查資料研究。她同樣關注父親的音樂創作與舞台服裝，甚至參與選擇演出造型。

復出之前，辛龍在《夜光家族》的Podcast受訪，除了聊及劉真走後的心路歷程，也證實自己中了樂透。（翻攝自APPLE Podcast）

辛龍也提到，家人喜歡他的新歌〈一夫當關〉，歌曲想傳達的概念，是每個人在不同領域都能守住自己的位置，有朋友相伴、有勇氣就能繼續前行。

淡出演藝圈5年的辛龍再早之前，也就是11月10日上飛碟電台節目，首談劉真離世後專心照顧家人與做音樂，對於愛妻離世，這輩子他不會想再談戀愛，也不會再結婚，只想專心扮演好父親的角色。

近來辛龍在臉書宣告復出賺錢，收到不少邀約，而且已經在廠商尾牙與基隆年終演唱會獻藝。（翻攝自辛龍臉書）

在節目中，辛龍提及劉真住院期間他每天到醫院陪伴，卻因為疫情沒法一直待在加護病房，怕醫療團隊找他，於是常常睡在車內。他也透露，劉真面臨換心手術時，自己甚至曾想過要把心臟給劉真，但最終面對的卻是自己最不想看到的結果。

