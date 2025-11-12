辛龍「花50元中1.2億樂透」揭秘訣 笑說：好運都是劉真帶來

娛樂中心／徐詩詠報導

藝人辛龍因妻子劉真意外逝世，後續便選擇消失在演藝圈長達5年。近期他首度現身並接受電台訪問，現場除了提到愛妻生病到離世的歷程，也回憶當年自己靠50元成功中「樂透頭彩1.2億」的往事，他笑稱，好運全是劉真帶來。

辛龍昔日「花50元中1.2億樂透」揭秘訣！笑說：好運全都是「劉真帶來」

辛龍回憶指出，自己從認識劉真到對方離開，她都是美美的。（圖／民視新聞資料照）辛龍當年迎娶劉真，婚宴可說是辦得相當高調，還選擇在海外舉辦。婚後他相當呵護劉真，不過當劉真離世後，辛龍便選擇在螢光幕前銷聲匿跡，就連不少綜藝大哥胡瓜、吳宗憲等人的邀約都回絕。辛龍在訪問過程中，也首度回憶劉真從相遇到離世的過程，表示：「劉真從相遇到離開，她都是美美的出現在我的生命當中。這段婚姻對我而言，未來我不會對婚姻有任何憧憬，或所謂的談戀愛。我的愛會全心全意給我的女兒，還有我的音樂。」

辛龍證實婚後中頭彩，笑稱好運都是劉真帶來。（圖／民視新聞資料照）

此外，辛龍也回憶自己當年花50元就中樂透頭彩1.2億的經過。由於他平時就有買樂透的習慣，那次中獎正好是在與劉真結婚後，他笑說，好運「全都是劉真帶來」。至於買彩券的習慣，辛龍表示，絕對不靠電腦選號，一定親自用手圈號，選號規則也相當簡單：「只要把心靜下來，號碼就會自己浮出來。」

原文出處：辛龍昔日「花50元中1.2億樂透」揭秘訣！笑說：好運全都是「劉真帶來」

