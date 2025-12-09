辜仲立夫婦捐助北榮 攜手紐約大學推動胰臟癌研究進展





【NOW健康 吳思奕／台北報導】臺北榮總今（9）日上午舉行「辜仲立總裁暨辜周靖華董事長捐贈胰臟癌治療暨研究中心研發經費暨合作備忘錄簽署儀式」。中租企業總裁、亦為美國紐約大學董事的辜仲立先生偕同夫人中租青年展望基金會董事長辜周靖華親臨參與，見證台美攜手推動胰臟癌研究的重要里程碑。



辜仲立夫婦捐助北榮胰臟癌研究 台美合作研究資源再升級



臺北榮民總醫院院長陳威明表示，衷心感謝辜仲立與夫人辜周靖華長期支持臺北榮總在尖端醫療與臨床研究上的發展，促成臺北榮總與世界知名的紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）締結合作的珍貴緣份。此次對胰臟癌研究的經費挹注，更全面開啟雙方在胰臟癌研究與治療領域的深度合作。

▲辜仲立總裁伉儷（右1右2）捐款挹注北榮胰臟癌研究，深化與紐約大學跨國合作，是台美攜手推動胰臟癌研究的重要里程碑。（圖／臺北榮總提供）



陳威明補充，臺北榮總重粒子癌症治療中心自112年啟用後，累計治療人次已突破600 位，其中逾1/3是胰臟癌患者，且在胰臟癌治療照護上已取得突破性成果。不僅榮獲113 年SNQ銀獎（該類別金獎從缺），更於國際知名期刊刊登首篇研究成果，充分展現台灣重粒子治療的臨床價值與國際能見度。未來，臺北榮總將攜手紐約大學推動更全面的科研合作，內容涵蓋胰臟癌臨床照護、重粒子治療、腫瘤生物學與新興治療策略等，鏈結全球頂尖科研能量，造福更多癌症患者。



NYU朗格尼醫學中心首次海外合作在北榮 攜手推動臨床照護與研究



辜仲立亦感謝臺北榮總專業且富含溫度的醫療團隊，為家人健康提供最完善的照護。他表示，希望效法父親的精神，以自身力量持續回饋社會，讓台灣優秀的醫療被世界看見、造福更多病患。他也補充，此次合作為紐約大學朗格尼醫學中心校史上首次與海外醫學中心締結合作關係，意義深遠。然而，這僅僅是開端，未來將持續推動其他疾病領域之科研與臨床合作，期望讓世界看見台灣的醫療實力與價值



辜仲立與辜周靖華長期關注台灣重大疾病的醫療進展，自112年起積極促成臺北榮總與紐約大學多次交流，並於114年3月與所屬的朗格尼醫學中心（Langone Health）正式簽署合作備忘錄，奠定跨國合作基礎。本次更慷慨捐贈經費，支持「胰臟癌治療暨研究中心」的重要發展，加速推動台美兩大醫學中心建立深度且永續的合作夥伴關係。



紐約大學朗格尼醫學中心為全球頂尖醫療機構，臨床與研究能量享譽國際，並與臺北榮總共同入選《2025 Newsweek 世界最佳醫院》前250強。過去1年間，包括NYU醫學院暨朗格尼醫學中心前院長Robert I. Grossman、眼科權威Elisabeth J. Cohen，以及現任院長暨放射腫瘤學專家Alec Kimmelman等多位領域重量級學者皆曾至臺北榮總交流並參與合作活動，充分展現雙方對胰臟癌領域跨國合作的高度重視。



