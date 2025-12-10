辜仲立與夫人辜周靖華捐款挹注北榮胰臟癌研究

辜仲立與辜周靖華伉儷(右1右2)捐款挹注北榮胰臟癌研究，深化與紐約大學跨國合作。（台北榮總提供）

記者傅希堯／台北報導

台北榮總9日舉行「辜仲立總裁暨辜周靖華董事長捐贈胰臟癌治療暨研究中心研發經費暨合作備忘錄簽署儀式」。中租企業總裁、美國紐約大學董事的辜仲立偕同夫人中租青年展望基金會董事長辜周靖華共同見證台美攜手推動胰臟癌研究的重要里程碑。

陳威明院長表示，衷心感謝辜仲立與辜周靖華長期支持台北榮總在尖端醫療與臨床研究上的發展，促成北榮與世界知名的紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）締結合作的珍貴緣份。此次對胰臟癌研究的經費挹注，更全面開啟雙方在胰臟癌研究與治療領域的深度合作。

陳威明表示，台北榮總重粒子癌症治療中心自民國112年啟用以來，已累計治療超過600位患者，其中逾三分之一是胰臟癌病患，在胰臟癌治療照護上已取得突破性成果，不僅榮獲113年SNQ銀獎（該類別金獎從缺），亦成功發表首篇研究成果於國際知名期刊，展現台灣重粒子治療的臨床價值與國際影響力。展望未來，台北榮總將與紐約大學進一步深化多面向研究合作，涵蓋胰臟癌臨床照護、重粒子治療、腫瘤生物學與新興治療策略等領域，鏈結全球頂尖科研能量，造福更多癌症患者。

辜仲立感謝台北榮總專業且富含溫度的醫療團隊，為家人健康提供最完善的照護。辜仲立表示，希望效法先父的精神，以自身力量持續回饋社會，讓台灣優秀的醫療被世界看見、造福更多病患，此次合作為紐約大學朗格尼醫學中心校史上首次與海外醫學中心締結合作關係，意義深遠。然而，這僅是開端，未來將持續推動其他疾病領域之科研與臨床合作，期望讓世界更加認識台灣在醫療上的卓越實力與成就。

北榮指出，辜仲立暨辜周靖華長期關注台灣重大疾病的醫療進展，自112年起積極促成台北榮總與紐約大學多次交流，並於114 年3月與所屬朗格尼醫學中心(Langone Health）正式簽署合作備忘錄，奠定跨國合作基礎。本次更慷慨捐贈經費，支持「胰臟癌治療暨研究中心」的重要發展，加速推動台美兩大醫學中心建立深度且永續的合作夥伴關係。

紐約大學朗格尼醫學中心為全球頂尖醫療機構，臨床與研究能量享譽國際，並與台北榮總共同入選《2025 Newsweek 世界最佳醫院》前 250 強。過去一年間，包括 NYU 醫學院暨朗格尼醫學中心前院長 Robert I. Grossman、眼科權威 Elisabeth J. Cohen，以及現任院長暨放射腫瘤學專家 Alec Kimmelman 等多位領域重量級學者皆曾來院交流並參與合作活動，充分展現雙方對胰臟癌領域跨國合作的高度重視。