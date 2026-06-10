辜仲諒再砸20.7億買台泥 表態參與董事布局

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▲中國信託慈善基金會董事長辜仲諒多次分批加碼台泥，持股比重提升至8.6%。（圖／翻攝畫面）

[NOWNEWS今日新聞] 中信慈善基金會董事長辜仲諒持續加碼台泥，且進一步表態將參與董事布局。台泥今（10）日公告，辜仲諒自5月15日至6月8日透過集中市場再買進8641.6萬股台泥，持股比率由原先7.53%提高至8.65%。

根據公告，辜仲諒目前持有台泥6億6805萬3000股，約66萬8053張。此次增持資金來源包括自有資金11.78億元，以及貸款9億元，合計投入約20.78億元。

台泥公告指出，辜仲諒擬自行參選或支持他人當選台泥董事，包含獨立董事。

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台泥4月7日揭露，辜仲諒至3月底投入逾百億元，買進約4.06億股台泥股票，持股比率達5.26%，躍升為台泥單一大股東，隨後持股一路增加，並於4月27日、5月18日都有公布持股持續提高，顯示其布局動作仍未停歇。

台泥10日股價下跌0.21%，收23.9元，成交量31864張。

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