辜仲諒出庭為WBC經典賽聲請出境 法官也忍不住「台灣隊一定打很好」

記者楊佩琪／台北報導

▲辜仲諒將於3月4日起到3月9日與中華隊赴日參加WBC經典賽，出庭聲請出境連法官都忍不住讚中華隊「一定打很好」。（圖／資料畫面）

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因澄清湖購地弊案，一審被判刑7年8月，高等法院4日開庭，辜仲諒聲請暫時解除限制出境、出海禁令，因為身為2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊團長，需於3月4日到3月9日赴日本，若中華隊晉級第二輪，將再於3月10日起至3月19日赴美國。辜仲諒強調，中華隊「一定打很好」，對此，法官也裁准辜仲諒赴日的聲請，還當庭表示「一定打很好」、「當然要贏」。

開庭時，辜仲諒分析經典賽事滔滔不絕，表示3月5日對戰澳洲最有把握，3月6日出戰日本，輸了也沒關係，因為台灣隊可以打贏捷克。關鍵戰役在3月8日與韓國的賽事，攸關是否能自小組賽晉級第二輪，如果贏了，他會放鞭炮去美國。

廣告 廣告

法官則詢問檢方意見，檢方同意解禁，法官裁准辜仲諒於3月4日起至3月9日，解除限制出境、出海禁令，帶中華隊到日本東京參賽，還要律師先準備好為到美國聲請展延解禁的陳報狀，不忘加碼中華隊「一定打很好」、「當然要贏」。

更多三立新聞網報導

徐巧芯大姑洗錢案杜秉澄怨遭切割 曝和柯文哲一起被關「有人來救我嗎」

控林俊言威脅咬柯文哲！檢評會認言行不當 沈慶京回應

蕭大陸、侯怡君、張金鳳法庭大戰 蕭稱交往有間隔！張怒批說謊

柯文哲案沈慶京控林俊言恫嚇認罪 檢評會認「言行不當」移請新北檢處分

