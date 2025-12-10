辜仲諒將出國 涉澄清湖弊案聲請出國准了！ 將赴利雅德爭取棒球列2034亞運

前中信銀董座辜仲諒涉澄清湖大樓購地案，聲請到沙烏地阿拉伯開會，爭取棒球列入2034利雅德亞運賽事。白廷奕攝



中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉背信案一審判7年8月，遭限制住居、出境出海及搭配個案手機監控，他今日以世界棒總棒球（WBSC）執行副會長身分向高等法院聲請12/21到12/24到沙烏地阿拉伯，爭取將棒球列為2034年利雅德亞運的正式比賽項目。檢察官認為此事具公益性，同意比照往例讓辜仲諒以交保、責付運動部次長鄭世忠及律師葉建廷的方式暫時解除境管，合議庭將評議後作裁定。

中信銀行於20年前砸9.5億元購買澄清湖大樓，一審判決認定，時任中信銀董事長辜仲諒涉嫌與妹婿、金融投資處長陳俊哲（通緝中）等人合謀，以關係人交易形態將價金從8.5億墊高到9.5億，導致中信銀損失1億元。一審今年5月間認定辜仲諒涉犯《銀行法》特別背信罪，判7年8月，並裁定限制住居，限制出境出海及配戴個案手機監控。辜仲諒上訴高院，主張無罪。

辜仲諒今（12/10）日出庭聲請暫時解除限制出境、出海，理由是沙烏地阿拉伯首都利雅德將舉辦2034年亞洲運動會，尚未決定是否將「棒球」列為比賽項目，他要代表爭取。辜仲諒表示，上次高院准許他去泰國競選連任WBSC執行副會長，他當時就承諾要幫忙爭取將棒球列入國際運動會比賽項目，由於WBSC執行副會長年紀大、移動不便，委託他代為出席開會。

運動部次長鄭世忠日前也為辜仲諒擔保過。資料照。廖瑞祥攝

法官好奇地問，棒球不是在1994年廣島亞運就已列為正式比賽項目，為何還須出國爭取？辯護律師葉建廷代答，像1992年巴塞隆納奧運就有列入棒球，但2008年北京奧運又移除，表示是否列入比賽項目，主辦國和城市還是有決定權。

法官轉頭詢問檢察官意見，檢察官拿起聲請書看了半响，抬頭說聲請書內有WBSC執行會長委託函及運動部次長鄭世忠聲明書，可見辜仲諒所言不假。檢察官表示，此事具有公益性，同意比照高院過去2次裁准的前例，以高額交保金、責付運動部次長等方式，暫時解除辜仲諒的出境限制。

辜仲諒在今年10月間，一度前往泰國曼谷參加WBSC、亞洲棒協執行委員會及會員大會，爭取連任WBSC執行副會長，並與泰國棒協、東南亞運動會聯盟進行會議，訪視亞洲棒協建立之「東南亞棒球訓練發展中心」。當時，高院裁准辜仲諒提出2.5億元保金，責付外交部長林佳龍、鄭世忠及葉建廷，暫時解除境管。

辜仲諒的辯護律師葉建廷（左穿白衣者）。資料照。侯柏青攝

法官詢問，這次為何沒有外交部長責付書？葉建廷解釋，本次是單純體育事務，前次則是WBSC大會出席國家甚多，涉及外交事務，才有責付林佳龍。

辜仲諒出境禁令剛好也將在明（2026）年1月12日到期，檢察官主張延長限制，葉建廷則提出希望以增加保金、提高個案手機回報次數、責付律師的方式取代境管。律師傅祖聲則補充，辜仲諒自2008年返台後，從來沒有一次滯外不歸，請法院考量他參與許多公益活動，若人到南部時間很晚會沒有車回來，放寬科技監控範圍到只須在台灣範圍內回報即可。

辜仲諒也替自己的司機求情，說棒球比賽有時會延賽，有時會連續好幾天，他的司機到了深夜還要開車載他往返，「很可憐、很辛苦」。

