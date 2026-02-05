辜仲諒屢因棒球得以解禁出國 被喊好羨慕

身兼棒球協會理事長的中信金大股東辜仲諒，因涉及澄清湖購地弊案，被限制出境，由於經典賽即將在3月舉行，辜仲諒再度聲請暫時解除限制出境，高院4日開庭核准，惹來國內其他遭限制出境的企業老闆私下大喊羨慕，「原來挺棒球這麼有用，還能聲請出國。」

辜仲諒因二次金管改捲入紅火案，紅火案衍伸案外案中信銀澄清湖大樓購地案，去年5月中，辜仲諒被台北地院依《銀行法》涉嫌違反背信罪一審判刑7年8月，中信金前財務長張明田一審遭判8年、中信銀前副總經理林祥曦判刑9年6月、中信銀證券投顧前董事李聲凱判刑9年4月。辜仲諒也因此遭限制出境、科技監控。

由於辜仲諒身兼棒協理事長，近年屢次因職棒因素，聲請解禁，這次是為了參加2026世界棒球經典賽，他以中華成棒代表隊團長身分聲請，辜仲諒當庭被法官詢問時，他分析賽事，「3月5日中華隊對上澳洲有把握獲勝，隔天對上日本輸也沒關係，因為日本實力太強。對上韓國則是關鍵賽事，韓國也沒打算贏日本，若能贏韓國，我會放鞭炮去美國。」

法官當場聽完後，隨即裁准讓辜仲諒於3月4日到9日間，前往日本東京參加經典賽，若中華隊順利晉級將赴美參加複賽，法官也當庭說中華隊一定會打很好，並告知律師，先準備好延展解禁的陳報狀。

過去辜仲諒也曾數度以棒球理事長身分聲請解禁，去年9月辜仲諒聲請參加亞洲棒協22、23日在中國福建主辦的亞洲棒球錦標賽，高院裁定以新台幣2億元保證金，解除出境限制與科技監控，並責付律師。間隔不到一個月，辜仲諒又以赴泰參加WBSC會議為由聲請暫時解除限制出境，高院裁准，辜仲諒須提出2.5億元保證金，責付外交部長林佳龍、運動部次長鄭世忠及律師葉建廷。

雖然辜仲諒屢次以棒球事務為由得以出國，但先前曾聲請變更科技監控的拍照地點，但遭高院拒絕，今年元月中，高院裁定辜仲諒限制出境、出海及科技設備監控延長8個月，辜仲諒必須每天在天母住所拍照傳送至科技設備監控中心。

面對辜仲諒屢屢以棒球事務得以出國，有其他同遭限制出境的企業老闆私下指出，也很想出國，卻無法出國，很羨慕辜仲諒能以棒球為由出國。其他在場人士安慰、緩頰說，辜仲諒對棒球是真愛，付出心力難以讓外界想像。