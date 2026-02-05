辜仲諒屢因棒球得以解禁出國 被喊好羨慕
身兼棒球協會理事長的中信金大股東辜仲諒，因涉及澄清湖購地弊案，被限制出境，由於經典賽即將在3月舉行，辜仲諒再度聲請暫時解除限制出境，高院4日開庭核准，惹來國內其他遭限制出境的企業老闆私下大喊羨慕，「原來挺棒球這麼有用，還能聲請出國。」
辜仲諒因二次金管改捲入紅火案，紅火案衍伸案外案中信銀澄清湖大樓購地案，去年5月中，辜仲諒被台北地院依《銀行法》涉嫌違反背信罪一審判刑7年8月，中信金前財務長張明田一審遭判8年、中信銀前副總經理林祥曦判刑9年6月、中信銀證券投顧前董事李聲凱判刑9年4月。辜仲諒也因此遭限制出境、科技監控。
由於辜仲諒身兼棒協理事長，近年屢次因職棒因素，聲請解禁，這次是為了參加2026世界棒球經典賽，他以中華成棒代表隊團長身分聲請，辜仲諒當庭被法官詢問時，他分析賽事，「3月5日中華隊對上澳洲有把握獲勝，隔天對上日本輸也沒關係，因為日本實力太強。對上韓國則是關鍵賽事，韓國也沒打算贏日本，若能贏韓國，我會放鞭炮去美國。」
法官當場聽完後，隨即裁准讓辜仲諒於3月4日到9日間，前往日本東京參加經典賽，若中華隊順利晉級將赴美參加複賽，法官也當庭說中華隊一定會打很好，並告知律師，先準備好延展解禁的陳報狀。
過去辜仲諒也曾數度以棒球理事長身分聲請解禁，去年9月辜仲諒聲請參加亞洲棒協22、23日在中國福建主辦的亞洲棒球錦標賽，高院裁定以新台幣2億元保證金，解除出境限制與科技監控，並責付律師。間隔不到一個月，辜仲諒又以赴泰參加WBSC會議為由聲請暫時解除限制出境，高院裁准，辜仲諒須提出2.5億元保證金，責付外交部長林佳龍、運動部次長鄭世忠及律師葉建廷。
雖然辜仲諒屢次以棒球事務為由得以出國，但先前曾聲請變更科技監控的拍照地點，但遭高院拒絕，今年元月中，高院裁定辜仲諒限制出境、出海及科技設備監控延長8個月，辜仲諒必須每天在天母住所拍照傳送至科技設備監控中心。
面對辜仲諒屢屢以棒球事務得以出國，有其他同遭限制出境的企業老闆私下指出，也很想出國，卻無法出國，很羨慕辜仲諒能以棒球為由出國。其他在場人士安慰、緩頰說，辜仲諒對棒球是真愛，付出心力難以讓外界想像。
經典賽台灣隊30人名單明揭曉 傳3投手確定入選
2026世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單明（6日）就要揭曉，總教練曾豪駒昨（4日）坦言選人過程很掙扎。不過胡智為、林詩翔、莊陳仲敖等3名投手外傳已確定入選。
WBC》大谷翔平經典賽不能投主因？ 美媒：投球受傷須支付高達2.8億美元理賠金
日本「二刀流」巨星大谷翔平已確定，3月世界棒球經典賽（WBC）將不以投手身分登場。《The Athletic》記者Evan Drellich指出，如果大谷以投手參賽並受傷，保險公司可能須支付高達2億8000萬美元的理賠金。
WBC／台灣30人名單不鬆口！曾豪駒掙扎：這時間點確實快了點
WBC世界棒球經典賽，中華隊在昨（3）日已經正式敲定最終30人名單，不過究竟誰能披上國家隊戰袍上場出戰，球迷們已經整理出預測名單。對此總教練曾豪駒受訪時也做出回應，將交給大聯盟在6號正式揭曉。
中職／和魔鷹成唯二洋砲 「邦力多」聽到譯名笑出來！曝來台打球感謝他
富邦悍將4日在嘉義展開春訓開訓，6位洋將全都現身，兩位新同學洋砲邦力多和洋投愛力戈受訪時除了談到加入中職的契機，邦力多聽到自己的中文名時還笑出來，認為聽起來蠻好聽的。
中信兄弟》莎菈先去義大利打女壘 發文感謝台灣經歷：徹底改變了我的人生
中信兄弟前打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今年要去打美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊。昨天他在IG發文表示，在參加女子職棒賽事之前。先去義大利打女壘，並提及去年在中信兄弟的經歷，「徹底改變了我的人生。」
WBC／旅日投手月底返台進行交流賽 林岳平掛保證：一定會驚訝的！
台灣經典賽國家隊將在2月底和日本職棒福岡軟體銀行鷹、北海道日本火腿鬥士2支隊伍進行交流賽，屆時2隊的徐若熙、孫易磊和古林睿煬也會返台，對此投手教練林岳平也表示旅日選手不需擔心狀況，更叫大家要拭目以待，表示一定會感到驚訝。
中職》秘書長楊清瓏證實 今年大巨蛋場次不比去年少
針對中信兄弟領隊劉志威在春訓開訓時提到，各隊今年台北大巨蛋的假日場次比前2年還少，中華職棒聯盟秘書長楊清瓏今天證實，大巨蛋本季的假日場次確實變少，主要是大部分賽事安排在平日，但總場次不會比去年少。中職日前公布的賽程表只有對戰組合，尚未確定比賽場地，楊清瓏表示，確定場地後的賽程表會在近期內公布，大巨蛋
經典賽》王建民坦言名單取捨兩難 古林睿煬、徐若熙以先發投手做規劃
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊昨天（3日）進行最終名單的討論，中華隊投手教練王建民表示好手眾多，挑選過程內心是蠻複雜，而他也透露旅日投手古林睿煬、徐若熙目前都規劃以先發投手做安排。
中職》張育成春訓立下新目標 「日文變好」替為未來鋪路
中華職棒富邦悍將今天（4日）舉行春訓開訓，近期投入備戰2026年第六屆世界棒球經典賽的「國防部長」張育成也回到母隊參與儀式。在填寫個人年度目標時，張育成特別寫下「日文變好」。他表示，除了目前球隊教練團多由日籍教練組成，希望能加強溝通外，也不排除未來有赴日發展的可能性。
WBC》不再拒打！多數投手保險批准 波多黎各宣布正式確認參賽
原本傳出拒打世界棒球經典賽（WBC）的波多黎各代表隊，根據當地媒體《Primera Ola》報導，已正式確認參賽，
經典賽》中華隊30人名單2月3日開會底定 2月6日上午8時MLB Network直播揭曉
大聯盟官方新聞公告，2026年第六屆世界棒球經典賽賽會參賽20國名單將在美國東部時間2月5日晚上7時於MLB Network獨家公佈，也就是台灣時間2月6日上午8時揭曉！
WBC》「台灣殺手」今永昇太不在名單內！ 日本隊組豪華打線力拚2連霸
2026WBC世界棒球經典賽將於3月5日開打，日本隊昨日公布完整30人名單，最後一席交由大聯盟紅襪隊外野手吉田正尚取得，組成擁有9位大聯盟等級好手的強力打線，日本隊甚至沒有「台灣殺手」今永昇太，依舊可以組成最強日本隊。
經典賽》張育成給4度遭DFA的鄭宗哲建議 「做好自己，等待機會」
今天（4日）富邦悍將舉行開訓典禮，張育成也回到母隊出席活動，針對鄭宗哲休賽季遭4度DFA，也給了他一些建議，「現階段就是做好自己，該做的就做好，等待一個機會。」
中職》婉拒經典賽邀約 黃子鵬：還有很多很好的投手
去年季後行使自由球員權利後，黃子鵬以5年6600萬元大合約加盟台鋼雄鷹，他也因為要專心準備球季，婉拒今年經典賽台灣隊的邀約，在今天受訪時，他表示在轉隊之後除了專心備戰，還要安頓好家庭，並坦言：「去年球季其實已經有點起伏，也擔心沒有好的狀態，不能幫助到球隊。」他強調，其實還有很多很好的投手，這是他們應
MLB／打破道奇史奈爾紀錄！瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎
據大聯盟官網報導，原太空人隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）同意與老虎隊簽下3年1.15億美元合約，包含第2年逃脫條款，有望和「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）聯手。 這份...
富邦悍將》目標「台灣一」 後藤光尊希望今年讓邦迷很開心
富邦悍將今在嘉義稻江舉行開訓儀式，日籍總教練後藤光尊今年自二軍升任一軍教頭，適逢悍將成軍10週年，他在新球季目標寫下「台灣一」。
經典賽》鄭浩均期待解鎖經典賽 名單公布以平常心面對
2026年第六屆世界棒球經典賽正式名單2月6日公布，中信兄弟投手「美美」鄭浩均坦言相當期待，但仍以平常心面對，「我不會緊張，就順其自然，沒有特別一定要去爭取那個位置。」
中職》富邦悍將6人隊長團正式成立 總教練後藤光尊談球隊配置
中華職棒富邦悍將今天（4日）在嘉義稻江基地舉行開訓，在儀式中也特別介紹了今年球隊的隊長、副隊長共6位球員。談到球隊的配置，總教練後藤光尊也出面說明背後的考量與期待。
日職/曾與桑田真澄組黃金投捕...西武前球星病逝！享年58歲
日本職棒西武獅今發聲明，悼念曾於1995年至1999年效力的前捕手今久留主成幸因病辭世，享年58歲。
WBC/吉田正尚獲紅襪放行 日本隊最後一個名額不一定給他
日本國家隊目前已公布29名球員將出賽，只剩下1名球員尚未被揭曉，今（4日）有媒體報導，波士頓紅襪外野手吉田正尚，已被母隊允許參賽，不過他會不會成為這最後一人，仍待名單正式公布後確認。