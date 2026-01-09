辜仲諒拚解禁落空 高院延長限制出境、科技監控8月

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

中國信託慈善基金會董事長、中華民國棒球協會理事長辜仲諒，先前因涉及內線交易紅火案官司所衍生的中信銀「澄清湖大樓」購地案，一審遭判刑7年8月，並裁定境管、科技監控；案件已上訴至高院，高院也裁定，辜仲諒將自1月13日起，延長出境、出海8月，同時需遵守每日上午7時至11時，在住居所持手機拍攝面部照片，並傳送至科技設備監控中心8月。

辜仲諒二審拚解禁落空。（圖／翻攝畫面）

高院指出，儘管辜仲諒多次願以增加具保金、拍照上傳次數或責付辯護人的方式，按時於居住地以外不限定地點進行個案手機報到。但高院認為，我國四面環海，離境不難且方式多元，僅以非定點拍照上傳方式報到，恐難以確保本案訴訟程序的順利進行。

高院權衡此案訴訟進行程度、考量被告涉案情節、罪名輕重，以及對其生活影響，認為本案有延長限制出境、出海、定期報到及以電子腳環科技設備監控之必要，因此裁定1月13日起，延長限制出境、出海8月，科技設備監控8月，此裁定可抗告。

而針對辜仲諒提出主辦賽事路程遠等不便定時在住居所拍照的理由，高院表示，應待有需求時檢附相關事證提出聲請，屆時將依具體情況酌情處理。



